Krypto News: PEPE und Dogecoin korrigieren, während Catslap um 50 % explodiert!

Während die größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung wie Dogecoin, Pepe und Popcat ins Stocken geraten, steuert Catslap ($SLAP) schon in den ersten Tagen auf eine vollständig verwässerte Marktkapitalisierung von 100 Millionen Dollar zu. Auch heute explodiert der Kurs wieder. Der Preis des Catslap-Tokens ist auf ein neues Allzeithoch von 0,0069 Dollar und eine entsprechende Marktkapitalisierung von 62 Millionen Dollar gestiegen. Das 24-Stunden-Handelsvolumen von $SLAP ist dabei auf 4,05 Millionen Dollar angestiegen.

Die kurzfristige Korrektur auf 0,0038 Dollar hat es ermöglicht, dass mehr neues Kapital in Catslap fließt und den Preis wieder auf 0,0045 Dollar ansteigen lässt, da viele neue Käufer den günstigen Einstieg genutzt haben. Wer direkt beim Start nur 500 Dollar in $SLAP investiert hat, hätte am Allzeithoch bereits 29.770 Dollar daraus gemacht. Allerdings dürften die meisten frühen Käufer ihre Token noch eine Weile länger halten, da erwartet wird, dass der Kurs noch deutlich höher steigen kann. Der $SLAP-Kurs ist bereits um 5.954 % gestiegen, obwohl er erst am Donnerstag, dem 21. November, auf den Markt gekommen ist.

($SLAP Kursentwicklung - Quelle: Dextools)

Ein Zeichen für einen gesunden Aufwärtstrend ist, dass auf jeden Anstieg Gewinnmitnahmen folgen, die wiederum Einstiegspunkte für neue Käufer bieten, um den Preis noch weiter nach oben zu treiben. Wie der Catslap-Telegram-Bot zeigt, stocken auch viele bestehende Token-Inhaber ihre Positionen weiter auf.

($SLAP-Kauf - Quelle: Telegram)

Ein Preis von 0,010 Dollar würde Catslaps gesamte Marktkapitalisierung auf 100 Millionen Dollar treiben. Ein Ziel, das schon in den nächsten 24 Stunden erreicht werden könnte.

($SLAP Chart - Quelle: Tradingview)

Katzen Meme Coins sind nach den Hunde Meme Coins die beliebtesten, aber Catslap plant, das zu ändern. Der Coin ist auf Platz 1 der führenden dezentralen Börsenhandelsplattform DexTools:

Auf dem einflussreichen Telegram-Kanal TRENDING (ETH/SOL) mit 719.000 Mitgliedern hat Catslap ebenfalls Platz 1 eingenommen:

(Ethereum Trending Coins Telegram Kanal)

Die Gesamtzahl der Token-Inhaber hat 3.200 erreicht, und die Liquidität wird nun auf 3 Millionen Dollar geschätzt, die für 60 Tage gesperrt sind, um ein sicheres Handelsumfeld zu schaffen.

LFG $SLAP Army!



Over 2 million slaps and 2000+ HODLers. Pamp it! pic.twitter.com/AmqQ6gXl01 - CatSlap (@CatSlapToken) November 23, 2024

Darüber hinaus wurde der Smart Contract von Catslap von SolidProof geprüft und es wurden keine schwerwiegenden Probleme gefunden, sodass man sich keine Sorgen um Rug Pulls machen muss, wie das bei zahlreichen anderen Meme Coins der Fall ist. $SLAP hat auch eine DexTools-Bewertung von 99/99 Punkten für seine Zuverlässigkeit erhalten.

Der brandneue Meme Coin hat inzwischen auch fast 10.000 Follower auf X (8.672) und Telegram (1.171). Auf Telegram sind die Administratoren sehr damit beschäftigt, eine engagierte und schnell wachsende globale Community zu betreuen. Als Reaktion auf die Nachfrage wurden kürzlich chinesische, deutsche und koreanische Kanäle hinzugefügt.

Wale stürzen sich auf $SLAP-Token: Der nächste Popcat oder Pepe?

Käufer stürzen sich seit dem ersten Tag auf den neuen Coin, was nicht nur der Beginn des nächsten Popcat, sondern auch des nächsten Pepe sein könnte, der eine Marktkapitalisierung von 8,5 Milliarden Dollar hat.

Der $SLAP-Kurs könnte in den nächsten 24 Stunden auf dem besten Weg sein, eine Null nach dem Komma zu streichen (und damit die 0,010 Dollar Marke zu erreichen), so groß ist der aktuelle Kaufdruck, trotz der Korrektur, nachdem der Kurs bis auf 0,0069 Dollar gestiegen war.

Anleger können $SLAP auf der dezentralen Börse Uniswap oder direkt auf der Website kaufen, wobei über die Website auch die Staking-Funktion genutzt werden kann. Catslap läuft auf der Ethereum-Blockchain und kann mit ETH, USDT oder einer Karte gekauft werden. Anleger sollten den Coin allerdings mit $SLAP auf Solana verwechseln, dabei handelt es sich um Scam. Inzwischen stürzen sich auch Wale auf den neuen Coin, wobei gestern ein Käufer 60.000 Dollar investiert hat:

(Wal Kauf von CatSlap - Quelle: Etherscan)

Ist Catslap kurz vor einem Binance Listing?

Catslap ist noch keine 72 Stunden alt, aber schon der heißeste Katzen Meme Coin und möglicherweise schon bald der erfolgreichste Meme Coin überhaupt. Je näher der Coin an die 100 Millionen Dollar Marke herankommt, desto mehr Sichtbarkeit erhält er auf dem Markt und an den Listing Desks der großen Krypto-Börsen, die sich ein Stück des ständig wachsenden Meme Coin-Handelsvolumens sichern wollen.

Binance, immer noch die größte Kryptobörse weltweit, ist dafür bekannt, Coins ab einer Marktkapitalisierung von 100 Millionen Dollar ins Visier zu nehmen. Daher könnte die Börse auch schon bald an $SLAP interessiert sein, was den Kurs wohl schnell weiter explodieren lassen würde.

Trotz der heutigen Pause bei den Top Meme Coins liegt die Marktkapitalisierung dieses Sektors immer noch bei 121 Milliarden Dollar mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 31 Milliarden Dollar.

Da es sich um den aktivsten Sektor des Kryptomarktes handelt, wollen alle zentralen Börsen vom Meme Coin Hype profitieren und an den Handelsgebühren mitverdienen. $SLAP ist aufgrund seines schnellen Wachstums und seiner starken Marktpositionierung ein heißer Kandidat für diese Börsen.

Wird Catslap der nächste x1.000 Katzen Meme Coin?

Die ausgeklügelte und effektive Werbekampagne von Catslap ist etwas, das die Aufmerksamkeit von Börsen auf sich ziehen könnte, die mit Projekten arbeiten möchten, die ihre Communities vergrößern und aktive Trader liefern können. Catslap wurde gestern auf CoinGecko gelistet und Gespräche in der Telegram-Gruppe deuten darauf hin, dass eine Fast-Track-Anwendung bei CoinMarketCap bezahlt wurde.

Bislang hat Catslap die ersten Tage von Popcat, Mog Coin und Cat in a Dogs World (MEW) übertroffen, was sicherlich auf die günstigen Marktbedingungen und das Tap Game Slapometer (insgesamt 4,8 Millionen Slaps, Tendenz steigend) zurückzuführen ist, das weltweit an Zugkraft gewinnt.

Als Popcat an der Raydium DEX gelistet wurde, verlor der Coin in den ersten zwei Handelswochen sogar an Wert und fiel von 0,0072 Dollar auf 0,00625 Dollar. Im Gegensatz dazu ist der Wert von Catslap von Anfang an in die Höhe geschnellt, was ein gutes Vorzeichen für 100- bis 1.000-fache Kurssteigerungen ist.

Trotz eines wackeligen Starts hat Popcat seinen frühen Investoren eine Rendite von 37.393% beschert - $SLAP könnte das aufgrund des erfolgreichen Starts und günstigen Marktumfelds noch weit übertreffen.

($POPCAT Chart - Quelle: TradingView)

Auf der Catslap-Website können Anleger bereits im Tap Game Slaps verteilen, wobei es bereits Gerüchte gibt, dass das Spiel weiter ausgebaut werden soll, wodurch der $SLAP-Kurs schnell weiter explodieren könnte.

Super bullish on @CatSlapToken - low market cap with insane gains



in the first couple of hours, is this the next 1000x cat coin?



: @CatSlapToken

: https://t.co/ERI0MFIJ3k

DEX: https://t.co/B4pq0e3vNp pic.twitter.com/kRJYw4K8nW - James_09 (@James_NFT9) November 21, 2024

40 % Staking-Rendite mit Catslap

Wer $SLAP-Token direkt auf der Catslap-Website kauft, kann dabei die Staking-Funktion nutzen, die eine Rendite von 40 % pro Jahr auszahlt. Staker können ihre gestakten Catslap-Token jederzeit abheben. Wenn ein Staker das Staking allerdings vorzeitig beendet, werden die Token geburnt, die noch nicht vollständig freigeschaltet sind. So bleibt trotz der Staking-Funktion, die eine Rendite abwirft, eine gewisse Flexibilität gewährleistet.

Weitere Details zum Staking finden Interessenten auf dem Catslap Staking-Dashboard auf der Website. Alle gestakten Token sind für mindestens sieben Tage gesperrt. Bislang wurden 192.037.390 Token im Staking Pool gebunden. Der Gesamtbestand an Token beträgt 9 Milliarden, obwohl ein kleiner Teil davon bereits geburnt wurde, seit das Staking online ist.

($SLAP Staking Dashboard - Quelle: Catslap Website)

Der Kryptoanalyst Austin Hilton mit 200.000 Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal ist auf Catslap aufmerksam geworden, als die Marktkapitalisierung nur 9 Millionen Dollar betrug. Die Kursentwicklung seit seinem Alpha-Call hat das Video, das er vor ein paar Tagen veröffentlicht hat, bestätigt.

Wie die meisten Käufer wartet auch er auf die große Ankündigung des Projekts in 11 Tagen. Ein Countdown auf der Website zeigt an, dass es dann eine große Ankündigung geben soll. Time in the market, not timing the market", wie ein altes Börsensprichwort besagt, ist daher wahrscheinlich der richtige Weg bei Catslap. Auf diese Weise können Anleger sicherstellen, dass sie für eine noch größere Kursexplosion mit möglichen 100-fachen Gewinnen nach der Ankündigung gut positioniert sind.

Catslap hat sich mit dem Web3-Wallet-Startup Best Wallet zusammengetan, wo der Token einfach in einer sicheren und vertrauenswürdigen Umgebung gekauft werden kann. Dafür muss man in der Best Wallet nur auf den Abschnitt "Upcoming Tokens" navigieren und kann auch über diesen Weg in $SLAP investieren. Donald Trumps Wahlsieg hat für einen Moonvember gesorgt und die Altcoin Season läuft auf Hochtouren, sodass $SLAP tatsächlich der nächste Milliarden Dollar Coin werden könnte.

Jetzt $SLAP auf Best Wallet oder auf der Website kaufen.

