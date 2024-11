Die Associated British Foods plc bereitet sich auf wichtige Unternehmenstermine vor. Am 6. Dezember 2024 findet die mit Spannung erwartete Jahreshauptversammlung statt. Direkt im Anschluss, am 12. Dezember, steht die Auszahlung der außerordentlichen Dividende sowie der Schlussdividende an. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 26,66 EUR und zeigt sich im Monatsvergleich mit einem Plus von 0,06 Prozent weitgehend stabil.

Finanzkennzahlen im Überblick

Mit einer Marktkapitalisierung von 19,6 Milliarden EUR zählt der Konzern zu den bedeutenden Akteuren im Konsumgütersektor. Das Unternehmen weist für 2024 ein KGV von 12,79 auf, während das KUV bei 0,93 liegt. Der Cash-Flow pro Aktie beträgt 3,96 EUR, was zu einem aktuellen Kurs-Cashflow-Verhältnis von 6,73 führt.

