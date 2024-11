Merlin Chain: Unterbewertete, führende Bitcoin-L2 mit überdurchschnittlichem Potenzial?

Während sich viele Kryptoinvestoren auf die führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Solana konzentrieren, bieten sich im Zuge der Bitcoin-Industrialisierung ebenfalls attraktive Investmentoptionen. Eine von diesen ist möglicherweise die Merlin Chain, welches die führende Bitcoin-Layer-2 sein soll, wie ein Bericht des Anbieters offenlegt.

Dennoch ist sie mit einer vollständig verwässerten Marktkapitalisierung in Höhe von 722,53 Mio. USD noch deutlich günstiger als andere in diesem Sektor bewertet. So kommt Stacks beispielsweise auf 3,76 Mrd. USD und Core auf 2,28 Mrd. USD.

Wie diese Diskrepanz zu erklären ist und ob es sich möglicherweise um ein von Kryptoinvestoren missachtetes, digitales Asset handelt, mit dem man in den Bitcoin-Narrativ investieren und von einem deutlich höheren Renditepotenzial profitieren kann, wollen wir im folgenden Beitrag näher analysieren.

Bericht verweist auf hervorragende Entwicklung der Bitcoin-L2 Merlin Chain

Seit dem Start der Merlin Chain vor einem halben Jahr soll sie bereits auf 1,9 Mio. einzigartige Adressen kommen, was einem Anstieg von 1.699 % entspricht. Dabei sollen mit der Bitcoin-Layer-2 schon 12,7 Mio. Transaktionen abgewickelt worden sein.

Zudem gibt das Team an, dass es sich bei 80 % der nativen Asset-Halter von Bitcoin um Nutzer der Merlin Chain handelt. Diese sollen bereits 16 Mrd. USD an digitalen Vermögenswerten überbrückt haben.

Bei den überbrückten BTC kam die Layer-2 laut eigenen Angaben im Mai nach Binance und Coinbase mit 13,5 Mrd. USD auf den dritten Platz. Interoperabel ist der M-BTC der Merlin Chain mit mehr als zehn verschiedenen Blockchains.

6/8 Merlin Chain has onboarded over 200 dApps, including BTCFi, DeFi, Games, Metaverse, and more. Builders on Merlin Chain have established themselves as industry leaders and innovative thinkers building in the Bitcoin ecosystem, making Merlin Chain the most vibrant ecosystem in… pic.twitter.com/nQrcv5S8q3 - Merlin Chain (@MerlinLayer2) September 11, 2024

Laut eigenen Angaben wurden auf der Merlin Chain bereits über 200 Projekte gestartet, was deutlich mehr als die auf DeFiLlama angegebenen 24 sind, wobei dort nur die mit DeFi-Bezug gelistet werden.

Dennoch sind es auf der Website mit 31 DeFi-Projekten auch mehr als auf DeFiLlama. Sie umfassen unterschiedliche Kryptosektoren wie dApps für Runes, Staking, Launchpad, Lending und sogar eine eigene 3D-Welt.

Auf diese Weise sollen bereits über die verschiedenen Chains 1 Mrd. USD an Einnahmen generiert worden sein, wobei Assets im Spot-Handel Wert von 1,6 Mrd. USD und mit Perpetuals in Höhe von 1,4 Mrd. USD gehandelt wurden.

5/8 Merlin Chain has evolved into one of the largest BTC hubs, frequently serving as the primary conduit for BTC liquidity before its distribution to over chains.



Major BTC Hub:

• $16B worth of BTC bridged

• $1.6B spot trading

• $1.4B perpetual trading

• $1B+ cross-chain… pic.twitter.com/XjGEWseYoT - Merlin Chain (@MerlinLayer2) September 11, 2024

Das Mysterium des TVLs der Merlin Chain

Zudem soll die Merlin Chain laut eigenen Angaben bereits im September auf einen TVL (Total Value Locked) in Höhe von 1,2 Mrd. USD gekommen sein. Dies sind deutlich mehr als die derzeit angegebenen 166,66 Mio. USD auf DeFiLlama, aber auch damals war der Betrag auf mit 133,31 Mio. USD nicht höher, sondern ganz im Gegenteil.

Betrachtet man hingegen Geniidata.com, so wird die Lage sogar noch verwirrender. Dort wird angegeben, dass der TVL der Merlin Chain derzeit bei 729,84 Mio. USD liegt. Auch Dune kann nicht eine einzelne dieser Datenquellen verifizieren, wobei nur die überbrückten BTC erfasst und mit 324,53 Mio. USD angegeben werden. All dies verdeutlicht die Wichtigkeit von zuverlässigen Daten im Kryptobereich.

TVL der Merlin Chain | Quelle: GeniiData

Das Team von Merlin Chain behauptet hingegen selbst in derselben Post-Reihe, dass 2,60 Mrd. USD in BTC, 358,60 Mio. USD in BRC-20, 330,23 Mio. USD in BRC-420, 126,30 Mio. USD in Ordinals, 42,64 Mio. USD in Bitmap, 211,29 Mio. USD in Ethereum sowie 269,68 Mio. USD in USDT und USDC verwahrt werden. Somit kommt die Bitcoin-Layer-2 sogar auf einen TVL in Höhe von 3,94 Mrd. USD.

4/8 Merlin Chain has organically grown from the community. Since its mainnet launch on February 8, 2024, Merlin Chain has captured industry attention through continuous record-breaking performance. With over $2.5B in assets on-chain, Merlin Chain will be able to scale and support… pic.twitter.com/jai3VFiadY - Merlin Chain (@MerlinLayer2) September 11, 2024

Ebenso wird auf dem X-Profil von Merlin Chain unter diesen Posts behauptet, dass der TVL ein explosives Wachstum auf 1,2 Mrd. USD verzeichnet und somit angeblich andere Ethereum-Layer-2s übertroffen hat. Dabei wird sich auf die Daten von DeFiLlama bezogen, wobei es nur die zwischen Februar und Juni 2024 sind, was ebenfalls merkwürdig ist.

3/8 Merlin Chain's Total Value Locked (TVL) has experienced explosive growth exceeding $1.2 billion. The figure below outpaces other Layer 2s, including Ethereum's prominent ones, attracting substantial assets and participation while showcasing the strength of the native Bitcoin… pic.twitter.com/iF0G3YxU99 - Merlin Chain (@MerlinLayer2) September 11, 2024

Betrachtet man dann die Angaben von DeFiLlama selbst, so wird für die Merlin Chain nur ein Hoch bei dem TVL in diesem Jahr von 0,53 Mrd. USD angegeben. Selbst mit dem Inkludieren von Staking, Liquidity Farming, Governance-Token, Lending, Doppelzählungen, Liquid Staking und Vesting konnten in diesem Jahr laut DeFiLlama nicht mehr als 0,57 Mrd. USD erreicht werden.

TVL der Merlin Chain mit allen Extras | Quelle: DeFiLlama

Fazit zur Merlin Chain

Wie der Artikel verdeutlicht, gibt es große Diskrepanzen zwischen den Daten über die Merlin Chain, welche Investoren mit Vorsicht betrachten sollten. Zudem ist es verwunderlich, dass sich das Team der Bitcon-Layer-2 auf die Angaben von DeFiLlama bezieht, diese allerdings stark von den eigenen Angaben abweichen. Auch die Suche von M-BTC in unterschiedlichen Schreibweisen brachte keinerlei Ergebnisse hervor.

Dennoch ist es nicht von der Hand zu weisen, dass das Ökosystem schon eine Vielzahl von Anwendungen gelistet hat. Zudem können einige Krypto-Daten-Websites möglicherweise nicht alle Quellen vollständig und korrekt ausgewertet. Jedoch ist es auch keine Seltenheit, dass Unternehmen ihre Zahlen möglichst positiv wirken lassen wollen, was zudem die Fokussierung auf alte Zeitrahmen erklären würde.

Beliebtes Projekt entwickelt das Ethereum-Ökosystem weiter

Während sich die Merlin Chain auf die Optimierung von Bitcoin fokussiert, hat sich das Team von Pepe Unchained für Ethereum entschieden. Denn auch diese Blockchain wird durch ihre technologische Limitierung belastet, da sie besonders hohe Gebühren und eine niedrige Geschwindigkeit hat.

Daher wird für Pepe Unchained eine eigene ETH-L2 entwickelt, welche hundertmal so viele Transaktionen pro Sekunde erreichen soll. Ebenso wird mit den niedrigsten Gebühren des Web3 geworben. Überdies umfasst das Projekt eine Reihe von weiteren Angeboten, die für eine natürliche Nachfrage nach den $PEPU-Coins sorgen sollen.

Zuerst einmal sei das eigene Memecoin-Launchpad Pepe Pump Pad erwähnt. Mit diesem kann jeder in wenigen Minuten und mit wenigen Euros einen eigenen Memetoken starten, auch wenn man keinerlei Programmiersprachen beherrscht. Dabei soll großer Wert auf die Sicherheit und Fairness sowie eine optimale Handelserfahrung gelegt werden.

Zudem wurde eine eigene dezentrale Kryptobörse entwickelt, sodass ein Großteil der Gebühren innerhalb des eigenen Ökosystems behalten werden kann. Damit die Adoption besonders einfach und schnell vonstattengeht, wird ein interoperabler Überbrückungsdienst bereitgestellt. Es soll aber noch weitere Angebote geben, die unter anderem von dem Inkubatorenprogramm stammen.

Angesicht der Rekordeinnahmen mit der Erstellung und dem Handel von Memecoins in diesem Jahr, was sich auch an der Öffnung von seriösen Kryptobörsen wie Coinbase gegenüber diesem Sektor zeigt, erwarten viele Analysten und Investoren, dass es sich bei Pepe Unchained um einen der größten Profiteure des aktuellen Bullenmarktes handeln kann.

Daher hat der Vorverkauf auch schon mehr als 40 Mio. USD eingeworben. Die allerletzten $PEPU-Coins können noch für einen Preis in Höhe von 0,01295 USD gekauft werden. In spätestens 18 Tagen ist dieser jedoch ausverkauft, wobei dies auch schon viel früher geschehen kann, da regelmäßige Wale in den Presale eingestiegen sind.

