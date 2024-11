NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci von 145 auf 148 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall hob in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar zum Kapitalmarkttag von Vinci Energies den Wert der Sparte in ihrem Modell. Die Franzosen hätten höhere Wachstums- und Profitabilitätsambitionen offenbart./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2024 / 17:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000125486