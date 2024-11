Anzeige / Werbung

Während Bitcoin und NVIDIA die Schlagzeilen dominieren und Investoren auf die nächste Rally hoffen, öffnet sich bei dynaCERT Inc. eine vielversprechende Tür für diejenigen, die eine echte Wachstumsstory suchen.

Erfahren Sie, warum dieses kanadische Unternehmen jetzt möglichweise die bessere Wahl ist - sowohl für Ihr Portfolio als auch für die Umwelt. Wenn Sie nicht daran glauben, dass sich die Preise des Bitcoins oder der NVIDIA-Aktien nochmals ver-10-fachen können, dann sollten Sie sich dynaCERT unbedingt als Alternative anschauen.



HydroGEN und HydraLytica: Revolutionäre Technologien für Effizienz und Umwelt

dynaCERT (WKN: A1KBAV | ISIN: CA26780A1084 | Ticker-Symbol: DMJ) hat mit der HydroGEN-Technologie und der HydraLytica-Software zwei bahnbrechende Innovationen entwickelt, die vorhandene Dieselmotoren durch eine unkomplizierte Nachrüstung wesentlich umweltfreundlicher werden lassen. HydroGEN erzeugt an Bord aus destilliertem Wasser durch Elektrolyse Wasserstoff nach Bedarf und führt diesen dann der Verbrennung hinzu. Durch diesen Vorgang wird der Wirkungsgrad des Motors erhöht und die Emissionen reduzieren sich erheblich. Mit der Software HydraLytica gewinnen die Kunden die Möglichkeit, den Treibstoffverbrauch und CO2-Ausstoß zu überwachen und zu dokumentieren.

Ein Vorzeigekunde, Christian Hassler, Geschäftsführer der Oberdrautaler Transporte Josef Heregger GmbH, bestätigt: Die Technologie senkte bei ihm nicht nur den Kraftstoffverbrauch um durchschnittlich 6 %, sondern verbessert auch die Nachhaltigkeit - ein klarer Vorteil für Unternehmen und Umwelt gleichermaßen.



Ein erfahrenes Team mit globaler Expertise

dynaCERT hat in den vergangenen Monaten sein Führungsteam durch die drei Top-Manager Bernd Krüper, Kevin Unrath und Doug Seneshen verstärkt, die nicht nur über jahrzehntelange Erfahrung, sondern auch über ein namhaftes weltweites Netzwerk verfügen. Diese Profis haben sich bewusst für dynaCERT entschieden - ein starkes Zeichen für ihr Vertrauen in die Nachrüsttechnologie und das Potenzial des Unternehmens. Sie würden nicht in ein kleines Unternehmen einsteigen, wenn sie nicht überzeugt wären, dass hier etwas Großes entsteht.



Neustart nach der Pandemie: Der Erfolg ist zurück

Die Corona-Maßnahmen zwangen dynaCERT in eine mehrjährige Zwangspause, doch jetzt nimmt das Unternehmen wieder Fahrt auf. Die steigenden Umsätze zeigen, dass die Technologie Kunden begeistert und der Erfolg bald an Fahrt gewinnen dürfte. Der Markt reagiert und es ist sicherlich nur noch eine Frage der Zeit, bis sich eine starke Sogwirkung durch Mundpropaganda entwickelt und namhafte Kunden mit großen Flotten bekanntgegeben werden. Anlass zur Vermutung geben die wiederkehrenden Umsätze der Kunden.



CO2-Zertifikate durch VERRA-Zertifizierung

Die Bestätigung der Methodik von HydraGEN durch die VERRA-Zertifizierung ist ein Meilenstein: Kunden können nun durch den Einsatz der Technologie fortan CO2-Zertifikate generieren. Der Vergleich zu Bitcoin-Mining zwingt sich ein Stück weit auf. Das macht die Produkte von dynaCERT nicht nur zu einem Umwelt-, sondern auch zu einem finanziellen Gewinn für Unternehmen. Von besonderer Relevanz sind die steigenden ESG-Anforderungen für Unternehmen. In der EU müssen Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern oder 150 Mio. EUR Umsatz bereits ab 2026 ein ESG-Bericht mit relevanten Informationen, die in 2025 gesammelt wurden, veröffentlichen. Der Druck steigt, dass Unternehmen etwas für den Umweltschutz tun müssen und damit auch das Bewusstsein. HydraGEN ist daher das Produkt zur richtigen Zeit.



Weltklimakonferenz COP29: Ein globaler Rückenwind

Mit der Weltklimakonferenz COP29 in Baku, Aserbaidschan, und neuen Vereinbarungen zum Handel mit CO2-Zertifikaten, steht dynaCERT im Mittelpunkt eines globalen Trends. Die Nachfrage nach Technologien, die Emissionen reduzieren und gleichzeitig profitabel sind, wird weiter steigen. Auch auf globaler Ebene wird der Druck steigen, dass der Handel mit CO2-Zertifikaten effizienter wird und den Ländern sowie Unternehmen mehr Flexibilität einräumt, um den Umweltschutz rund um den Globus zu refinanzieren.



Kosten sparen und Umwelt schonen

Die Technologie von dynaCERT ermöglicht es Unternehmen, mit vorhandenen Fahrzeugen und Generatoren deutliche Einsparungen zu erzielen. In vielen Fällen amortisieren sich die Anschaffungskosten bereits im ersten Jahr. Geld sparen und die Umwelt schützen - eine unschlagbare Kombination! Das klingt zu schön um wahr zu sein, ist aber zutreffend. Je höher der Verbrauch und die Laufleistung, um so kürzer die Phase der Amortisierung. Wiederkehrende Umsätze aus dem Rohstoffsektor bestätigen diesen Ansatz.



Fazit: Die perfekte Gelegenheit für visionäre Investoren

Eric Sprott, eine kanadische Investment-Legende, investierte bereits vor dem Corona-Lockdown 14 Mio. CAD bei einem Kurs von 0,50 CAD in dynaCERT (WKN: A1KBAV | ISIN: CA26780A1084 | Ticker-Symbol: DMJ) - und er blieb investiert. Die Analysten von GBC setzten im September 2020 ein Kursziel von 1,40 EUR (2,20 CAD) und gaben eine Kaufempfehlung aus.

Heute, mit einem Aktienkurs von rund 0,20 CAD, haben Investoren noch einmal die Möglichkeit, zu einem absoluten Schnäppchenpreis einzusteigen. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 notierte die Aktie bereits bei 1,25 CAD. Mit der jüngsten positiven operativen Entwicklung könnte sich eine Chance auf eine Ver-10-fachung eröffnen - und das bei einem Performance-Potenzial, das weit über dem liegt, was Bitcoin oder NVIDIA derzeit möglicherweise noch bieten können.

Während so mancher Marktteilnehmer dem Hype hinterherläuft, haben Investoren jetzt noch die Möglichkeit, in ein Unternehmen zu investieren, das noch am Anfang einer potenziellen Kursvervielfachung steht. dynaCERT ist mehr als eine Aktie - es ist eine Chance, Innovation, Umweltbewusstsein und finanzielle Gewinne zu vereinen: eine Revolution und eine spannenden Wachstumsstory!

dynaCERT Inc., Chart 60 Monate in CAD an der TSX, Stand: 24. November 2024, Quelle: Refinitiv

