SCHWEIZER AUTOBAHNEN - Die Schweizerinnen und Schweizer haben am Sonntag ein überraschendes Zeichen gegen den zunehmenden Autoverkehr gesetzt. Bei einer Volksabstimmung sprachen sich gemäß einer Hochrechnung 52 Prozent gegen den Plan der Regierung aus, drei Autobahnabschnitte in der Nähe von Bern und Genf um je zwei Spuren zu erweitern sowie in Basel, Schaffhausen und St. Gallen drei neue Tunnel zu bauen. Das in den Sechzigerjahren geplante Autobahnnetz ist zum Teil überlastet, der Verkehr auf den "Nationalstraßen" hat sich seit 1990 mehr als verdoppelt. Der Ausbau hätte 5 Milliarden Franken kosten und gegen 2040 abgeschlossen sein sollen. Die Verlierer sprachen von einer "Ohrfeige", die Grünen von einer "Verkehrswende", die jetzt beginne. (Süddeutsche Zeitung)

November 25, 2024

