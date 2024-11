Ein in Leipzig gestartetes Frachtflugzeug des DAX-Logistikkonzerns DHL Group ist am frühen Morgen nach Angaben der Nachrichtenagenturen dpa und Reuters in Litauen abgestürzt. Dabei soll mindestens eine Person ums Leben gekommen sein. So reagiert das Unternehmen und die Börse. Eigentlich sollte der DAX am Montag Vormittag seinen Erholungskurs weiter fortsetzen den er in der vergangenen Woche eingeschlagen hat. Der deutsche Leitindex hatte sich zuletzt immer weiter von der 19000-Punkte-Markte entfernt ...

