In der langwierigen juristischen Aufarbeitung der Pleite des einstigen Börsen-Stars Wirecard ist am Freitag für Privatanleger das vielleicht entscheidende Kapitel aufgeschlagen worden: Das Bayerische Oberste Landesgericht in München eröffnete - aufgrund des großen Interesses in der ehemaligen Empfangshalle des Flughafens Riem - ein sogenanntes Kapitalanleger-Musterverfahren. Bei diesem Verfahren geht es um die Frage, ob Anleger D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...