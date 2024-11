Der DAX startet heute vielversprechend in die neue Handelswoche und wird aktuell knapp ein halbes Prozent höher bei 19.410 Punkten gehandelt. Damit entfernt sich der Index weiter von der wichtigen Marke von 19.000 Punkten und nähert sich seinem höchsten Stand seit zwei Wochen. 1. Gewinne an der Wall StreetDie US-Börsen setzten am vergangenen Freitag ihren Aufwärtstrend fort, trotz eines kurzzeitigen ...

