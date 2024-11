© Foto: Marijan Murat/dpa

Varta steht vor einer Entscheidung über die Sanierung. Trotz breiter Unterstützung für das Konzept droht Kleinanlegern der Verlust ihrer Anteile. Am Montag treffen Aktionäre und Gläubiger aufeinander. Am heutigen Montag treffen sich Aktionäre und Gläubiger des in Schwierigkeiten geratenen Batterieherstellers Varta, um über Sanierungspläne zu beraten. Ein Termin ist für 10.30 Uhr angesetzt, bei dem die Pläne in einem Stuttgarter Hotel mit den Beteiligten diskutiert und anschließend zur Abstimmung gestellt werden, wie aus einer Bekanntmachung des Stuttgarter Amtsgerichts hervorgeht. Varta-Chef Michael Ostermann erwartet etwa 100 bis 200 Teilnehmer. Das Konzept findet laut Ostermann breite …