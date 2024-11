DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe fällt im September deutlich

Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im September gegenüber dem von umfangreichen Großaufträgen geprägten August saison- und kalenderbereinigt um 12,4 Prozent gesunken. Dabei nahm der Auftragseingang im Tiefbau um 11,6 Prozent und im Hochbau um 13,6 Prozent ab. Im Vergleich zum Vorjahresmonat nahm der kalenderbereinigte Auftragseingang real um 11,5 Prozent ab. Der nominale Auftragseingang im Bauhauptgewerbe lag 9,5 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

Chinas Zentralbank hält wichtigen Zinssatz konstant

Die chinesische Zentralbank hat im November ihren Zinssatz für mittelfristige Kredite an Banken konstant gehalten und dem Finanzsystem Milliarden an Liquidität entzogen. Die People's Bank of China (PBOC) führte dem Bankensystem am Montag über ihre einjährige mittelfristige Kreditfazilität (MLF) 900 Milliarden Yuan bzw etwa 118,2 Milliarden Euro an Liquidität zu einem unveränderten Zinssatz von 2,00 Prozent zu. Dem standen in diesem Monat fällige Kredite in Höhe von insgesamt 1,45 Billionen Yuan gegenüber, was einem Nettoabfluss von 550 Milliarden Yuan im November entspricht.

Kukies: Rechne mit Stopp von Unicredits Commerzbank-Übernahmeversuch

Bundesfinanzminister Jörg Kukies (SPD) rechnet damit, dass die italienische Unicredit die Pläne zur Übernahme der Commerzbank nicht weiter verfolgt. "Wie gesagt, wir haben da eine sehr kritische Grundhaltung, und der Vorstandsvorsitzende der Unicredit hat gesagt, dass er sich über die Kritik der Bundesregierung nicht hinwegsetzen will", sagte Kukies am Sonntagabend im Interview mit dem "ARD-Bericht aus Berlin". "Von daher gehe ich davon aus, dass er das dann auch nicht machen wird."

Kukies zuversichtlich für Zustimmung zum Abbau der Kalten Progression

Bundesfinanzminister Jörg Kukies (SPD) hat die Hoffnung, dass die Minderheitsregierung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) noch Gesetzesvorhaben zur Bekämpfung der Kalten Progression, der Erhöhung des Kindergelds und verbesserte Abschreibungsbedingungen für die Wirtschaft durch den Bundestag bringen kann. "Hier muss es noch Gespräche geben, denen ich nicht vorgreifen möchte", sagte Kukies am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Er sehe hier "positive Signale". Es wäre für Bürger und Wirtschaft gut, wenn diese Erleichterungen kämen.

Trump nominiert Hedgefonds-Manager Bessent als Finanzminister

Donald Trump hat den Hedgefonds-Manager Scott Bessent als Finanzminister nominiert und damit einen der lautstärksten Befürworter des designierten Präsidenten aus der Finanzwelt in eine entscheidende Position zur Überwachung der Wirtschaftsagenda der neuen Regierung gehievt. Im Falle einer Bestätigung durch den Senat wäre Bessent damit betraut, Trumps Wahlkampfversprechen in die Tat umzusetzen.

Singapur Verbraucherpreise Okt +1,4% gg Vj (PROG: +1,85%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Okt +2,1% (Sep: +2,8%) gg Vj

November 25, 2024

