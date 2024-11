DJ PTA-RPT: Ming Le Sports AG: Veröffentlichung von wesentlichen Geschäften mit nahestehenden Personen nach § 111c AktG

Geschäfte mit nahestehenden Personen gemäß § 111c Abs. 2 AktG

Heidelberg (pta/25.11.2024/09:01) - Der Aufsichtsrat der Ming Le Sports AG hat am 22. November 2024 einem Kauf- und Abtretungsvertrag sowie einem Aktienkaufvertrag zwischen der Ming Le Sports AG als Verkäuferin und ihrer Muttergesellschaft Deutsche Balaton Aktiengesellschaft mit Sitz in Heidelberg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim HRB 338172, als Verkäuferin gemäß § 111b Abs. 1 AktG zugestimmt.

Die Ming Le Sports AG hat mit Kauf- und Abtretungsvertrag vom 22. November 2024 der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft eine Wandelschuldverschreibung im Nennbetrag von 199.999,20 USUSD sowie eine mit Minenrechten besicherte Inhaberschuldverschreibung im Nennbetrag von 600.000 USUSD, jeweils ausgegeben von der Arrows Resources Pty Limited mit Sitz in Sydney, Australien, zuzüglich der jeweiligen Zinsforderungen und sonstigen Forderungen in Höhe von 240.531,40 USUSD somit insgesamt 1.040.530,60 USUSD zu einem Kaufpreis in Höhe von insgesamt 655.964,81 Euro, was rund 66,7% der Gesamtforderung entspricht, verkauft.

Die verkauften Forderungen gegenüber Arrow Resources Pty wurden bei der Ming Le Sports AG somit zu Buchwerten verkauft, da diese der Werteinschätzung des Vorstands entsprechen. Letztlich mussten die Forderungen mehrmals verlängert werden, und sind nur teilweise besichert, was einen gewissen Wertabschlag rechtfertigt.

Mit Aktienkaufvertrag vom ebenfalls 22. November 2024 hat die Ming Le Sports AG der Deutsche Balaton AG 3.247 Stück Aktien der Epigenomics AG (WKN: A37FT4) zum Börsenschlusskurs vom 21. November 2024 von 1,000 EUR je Aktie sowie 62.473 Stück Aktien der AGFA Gevaert NV (WKN 920872) zum Börsenschlusskurs vom 21. November 2024 von 0,605 EUR je Aktie, somit in Summe für 41.043,17 EUR, verkauft.

Heidelberg, 22. November 2024

Ming Le Sports AG

Der Vorstand

