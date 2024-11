Die Spekulationen um eine mögliche Übernahme der Commerzbank durch die italienische UniCredit haben eine überraschende Wendung genommen. Die italienische Großbank kündigte am Montag stattdessen ein Übernahmeangebot für die heimische Konkurrentin Banco BPM im Wert von mehr als 10 Milliarden Euro an. Diese strategische Entscheidung hatte unmittelbare Auswirkungen auf den Aktienkurs der Commerzbank, der im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate um vier Prozent nachgab. Die UniCredit, die bereits über einen Anteil von etwa 21 Prozent an der Commerzbank verfügt, betonte jedoch, dass die geplante BPM-Übernahme ihre Optionen bezüglich des deutschen Kreditinstituts nicht beeinflusse.

Bundesregierung signalisiert Widerstand

Die Aussichten für eine mögliche Übernahme der Commerzbank durch UniCredit erscheinen zunehmend ungewiss. Die kritische Haltung der Bundesregierung, die noch immer etwa zwölf Prozent der Anteile hält, sowie die ablehnende Position der Commerzbank selbst stellen bedeutende Hindernisse dar. Der italienische Bankkonzern, der seit der HVB-Übernahme 2005 bereits stark im deutschen Markt vertreten ist, scheint nun seinen Fokus verstärkt auf die Stärkung seiner Position im italienischen Heimatmarkt zu legen.

