Hamburg (ots) -- Beiträge können bis zum 10. Januar unter www.sternpreis.stern.de (https://sternpreis.stern.de/) eingereicht werden- Ein Preis für alle Journalistinnen und Journalisten sowie für alle Mediengattungen (Print, TV, Radio, Web, Fotografie oder für crossmediale Arbeiten)- Kategorie "Dokumentation" kehrt zurück / Auszeichnung für kluge und verständliche Darstellungen ganz unterschiedlicher SachverhalteEin Preis für die Besten: Auch 2025 ehrt der stern mit dem renommierten stern-Preis wieder herausragende publizistische Beiträge aller Mediengattungen. Ab heute und bis zum 10. Januar 2025 können unter www.sternpreis.stern.de (https://sternpreis.stern.de/) (crossmediale) Arbeiten aus Print, TV, Radio, aus dem Web oder aus der Fotografie eingereicht werden. Der stern-Preis wird wieder in den Kategorien "Lokal", "Investigation", "Fotogeschichte des Jahres" sowie als "Egon Erwin Kisch-Preis" für die beste geschriebene Reportage verliehen - 2025 feiert außerdem die Kategorie "Dokumentation" ein Comeback.Gregor Peter Schmitz, Vorsitzender der stern-Chefredaktion: "2024 war ein in jeder Hinsicht aufregendes Jahr. Daher freuen wir uns sehr, auch im kommenden Jahr wieder mit dem stern-Preis diejenigen journalistischen Arbeiten aller Mediengattungen zu würdigen, die das (Welt)geschehen begleitet, erklärt und eingeordnet haben. Gesucht werden Arbeiten, die bewegen und inspirieren - Journalismus, der aufklärt, hinterfragt und der Gesellschaft wichtige Impulse gibt."Stefan Schmitz, Sprecher des stern-Preises: "Mit der Kategorie,Dokumentation' möchten wir 2025 wieder Geschichten auszeichnen, die es in den vergangenen Jahren schwer hatten - und die zugleich immer wichtiger wurden, um in einer komplexen und unübersichtlichen Welt Orientierung zu finden. Schon jetzt einen herzlichen Dank an alle Journalistinnen und Journalisten, Publizistinnen und Publizisten sowie Fotografinnen und Fotografen unserer unabhängigen Jurys, die in den kommenden Monaten aus allen Einreichungen voller Sorgfalt die Besten auswählen."Pressekontakt:Anna Velken: Senior Managerin Kommunikation & PR Information/Sport RTL Deutschland | T: +49 221-456-74305 | anna.velken@rtl.deOriginal-Content von: STERN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6329/5915803