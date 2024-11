Hannover (www.anleihencheck.de) - Im Gleichklang mit den Renditen europäischer Staatsanleihen sank die italienische zehnjährige BTP-Rendite am Freitag um 7 Basispunkte auf 3,50% (und damit auf den niedrigsten Stand seit etwa einem Monat), so die Analysten der Nord LB.Auslöser für die starke Nachfrage an europäischen Rentenpapieren seien die schwächer als erwartet ausgefallenen europäischen PMI-Daten gewesen. Die Sorgen über stetig zunehmende, düsterere Wirtschaftsaussichten in Europa würden die Nachfrage nach Safe Hafen Assets (Staatsanleihen) zusätzlich verstärken. Neben den schwachen Wirtschaftsdaten würden die Anleger auch noch sorgenvoll auf den eskalierenden Konflikt zwischen Russland und der Ukraine blicken. Im Hinterkopf würden überdies die möglichen, zukünftigen Auswirkungen einer zweiten Regierung Trump bleiben, welche erhebliche Disruptionen auf die europäische Wirtschaft auslösen könnten. ...

