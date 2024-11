Die Sartorius Vz. Aktie hat am Donnerstag die kritische Unterstützungszone oberhalb von 199,50 Euro getestet. Nach einem Tagestief bei 201,50 Euro konnte sich der Kurs deutlich erholen und schloss am Freitag auf Xetra bei 211,10 Euro, nachdem im Tagesverlauf ein Hoch von 214,90 Euro erreicht wurde. Aktuelle Indikationen am Montagmorgen auf ...

