BYD steht kurz davor, auf dem südkoreanischen Pkw-Markt an den Start zu gehen. Die ersten Modelle sollen bereits im Januar 2025 an den Mann kommen. Was jedoch überraschend ist: BYD setzt in Südkorea nicht ausschließlich auf den Preiskampf mit Billigautos, sondern auch auf seine hochpreisigen Luxusmarken.Liu Xueliang, der Chef der BYD-Verkaufsabteilung für die Region Asien-Pazifik, hat in einem Interview mit der koreanischen Presse gesagt, dass BYD in Korea eine große Auswahl an Fahrzeugen anbieten ...

