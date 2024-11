DJ UKRAINE-BLOG/Habeck: Deutsche Waffenlieferungen für Ukraine "immer zu spät"

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat Fehler bei den deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine eingeräumt. Die deutsche Unterstützung sei "immer zu spät gewesen" und dies sei ein Fehler gewesen, sagte Habeck am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Caren Miosga". "Für die Menschen, die in der Ukraine sind und leiden, sind die Entscheidungen natürlich zu spät getroffen worden." Habeck verwies dabei auf anfängliche Zurückhaltung bei jeglichen Waffenlieferungen sowie auf den späten Zeitpunkt bei der Lieferung von Leopard-Panzern an das von Russland angegriffene Land. Das sehe man nun erneut bei der Debatte über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. Während Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gegen die Taurus-Lieferung ist, weil er eine Eskalation des Krieges vermeiden will, ist Habeck für deren Lieferung. Das Telefonat des Bundeskanzlers mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin ist laut Habeck richtig gewesen. Denn wie sonst solle man zu Gesprächen über den Konflikt kommen, wenn man nicht mit Gegnern oder gar verfeindeten Kriegsparteien rede.

