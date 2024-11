München (ots) -Doppelschlag am letzten November-Wochenende. Seit der Ziehung der Gewinnzahlen am letzten Samstag können sich ein GlücksSpirale-Spielteilnehmer und ein/e Sieger-Chance-Spielteilnehmer/in jeden Monat über attraktive Zahlungseingänge auf ihren Konten freuen.Den GlücksSpirale-Hauptgewinn von 10.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang, erzielte ein Internet-Spielteilnehmer aus Baden-Württemberg, auf dessen Spielauftrag die siebenstellige Gewinnzahl 7010698 verzeichnet war. Der frisch gebackene Rentner hatte damit an GlücksSpirale, Sieger-Chance und Spiel 77 teilgenommen.Auf einen Sieger-Chance-Spielauftrag, der im Rheinisch-Bergischen Kreis/ Nordrhein-Westfalen abgegeben worden war, fiel ein Rentengewinn von 5.000 Euro monatlich, zehn Jahre lang. Sein/Ihr noch anonyme/r Besitzer/in hatte den Tippschein für GlücksSpirale, Sieger-Chance, Spiel 77 und SUPER 6 abgegeben. Er/Sie hatte seinen/ihren Spielauftrag mit der siebenstelligen Gewinnzahl abgegeben, deren letzte sechs Ziffern die Kombination 582552 aufweist.Alternativ zu den monatlichen Renten können die Gewinnsummen im Gesamtwert von 2,1 Millionen Euro (GlücksSpirale) bzw. 600.000 Euro (Die Sieger-Chance) auf Wunsch auch auf einmal ausbezahlt werden.Weitere Sieger-Chance-Gewinne in Höhe von je 10.000 Euro fielen am Samstag nach Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Bayern.Die GlücksSpirale bietet jede Woche die Chance auf eine Rente von monatlich 10.000 Euro, die 20 Jahre lang ausbezahlt wird, und weitere Geldgewinne von bis zu 100.000 Euro.Mit der Zusatzlotterie "Die Sieger-Chance" haben Spielteilnehmer die Chance auf eine Extra-Rente von 5.000 Euro monatlich - ab sofort für zehn Jahre. Außerdem gibt es Woche für Woche 3 x 1 Million Euro und 10.000 Euro zu gewinnen.Pressekontakt:Staatliche Lotterie- und SpielbankverwaltungLeiterin Stabsstelle Unternehmenskommunikation & Pressestelle: VerenaOberTelefon: 089 28655-526E-Mail: presse@lotto-bayern.de,Internet: https://slsv-bayern.de/presse-news/pressemitteilungen/Original-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132477/5915946