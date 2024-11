Original-Research: DATRON AG - von BankM AG



Einstufung von BankM AG zu DATRON AG



Unternehmen: DATRON AG

ISIN: DE000A0V9LA7



Anlass der Studie: 9M-Bericht, Prognoseanpassung Empfehlung: Kaufen

seit: 25.11.2024

Kursziel: EUR 11,53

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: Keine

Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

2024 voll im Plan, aber Prognosesenkung für 2025



DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) erwartet vor dem Hintergrund des weiter anspruchsvollen Makroumfelds für 2025 nun nur noch eine stabile bis leicht positive Umsatzentwicklung. Im Frühjahr 2024 war DATRON - wie auch die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute - von einem deutlichen konjunkturellen Aufschwung in H2 2024 ausgegangen, der zu einem Umsatzsprung in 2025 hätte führen sollen. Die gesamtwirtschaftliche Erholung ist ausgeblieben - auch wenn DATRON in Q3 (Umsatz EUR 14,6 Mio.; Auftragseingang: EUR 13,8 Mio.; EBIT: 0,43 Mio.) Erwartungen und Quartalsguidance erfüllt hat und wohl auch in Q4 erfüllen wird: Die Book-to-Bill-Ratio dürfte 2024 unter 1 liegen. Die politische Unsicherheit und die Diskussion über neue Zölle haben die gesamtwirtschaftlichen Aussichten für 2025 eingetrübt. Wir passen unsere Schätzungen an, halten aber an der Kauf-Empfehlung fest: Selbst bei einem 2025er EPS am unteren Ende der weit gefassten EPS-Guidance läge das 2025er KGV bei rd. 20 (BankMe: 14,5) - in einem konjunkturellen Tief, dem sich ab 2026 eine Rückkehr zu Wachstumsraten zwischen 8% und 10% anschließen dürfte.

Bei gleicher Gewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse ermitteln wir einen Fairen Wert pro Aktie von EUR 11,53 und bestätigen unser Anlageurteil "Kaufen".



