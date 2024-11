FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für H&M von 200 auf 190 schwedischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Umsatzwachstum von 11 Prozent im September sei ein Paukenschlag gewesen, habe sich jedoch im Oktober und November abgeflacht, schrieb Analyst Adam Cochrane in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen für 2024 und 2025./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2024 / 08:28 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: SE0000106270