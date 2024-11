Am Montag beraten Aktionäre und Gläubiger von Varta über die Sanierung des Batteriekonzerns. Die Aktie legt unterdessen zweistellig zu. Anleger sollten sich aber nicht verzocken. Es ist womöglich einer der wichtigsten Termine in diesem Jahr für den angeschlagenen Batteriekonzern Varta. Am Montag um 10.30 Uhr diskutieren Aktionäre und Gläubiger über die anstehenden Sanierungspläne des Konzerns, wie aus einer Mitteilung des Stuttgarter Amtsgerichts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...