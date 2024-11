Bonn (ots) -Die Deutsche Rheuma-Liga setzt die aktuelle Podcast-Staffel des Rheuma-Podcasts "Milka und Doc Hasseli hören zu" mit einer neuen Folge fort. Moderatorin und Botschafterin Milka Loff Fernandes und die Rheumatologin PD Dr. Rebecca Hasseli-Fräbel sprechen mit Magdalena B., die seit ihrem zehnten Lebensjahr mit Lupus erythematodes und juveniler Polyarthritis lebt und sich ehrenamtlich für die Rheuma-Liga engagiert. Magdalena B. teilt im Podcast bewegende Einblicke in ihr Leben und zeigt, wie sie trotz ihrer Erkrankung mutig ihren beruflichen und persönlichen Weg geht.Einblicke in ein Leben mit Lupus"Ich habe meine Diagnose im Alter von zehn Jahren bekommen und war damit in meiner Umgebung ein bisschen der bunte Hund", erzählt Magdalena B. Sie beschreibt, wie sich ihre Krankheit im Alltag bemerkbar macht: "Wenn ich viel Stress habe, zeigt sich mein Lupus durch ein Schmetterlingserythem im Gesicht. Es sieht aus wie ein zarter Schmetterling über Nase und Wangen - aber für mich ist es ein Zeichen, dass ich langsamer machen muss." Mit Humor und Offenheit schildert B. ihre Kindheit und Jugend: "Damals war Kurt Cobain groß, ich schaute Viva und träumte wie jedes Mädchen - aber mein Leben war anders."Selbsthilfe und ärztliche Betreuung gehören zusammen"Die Stärke, mit der Magdalena B. über ihre Erfahrungen spricht, ist beeindruckend. Sie zeigt, wie wichtig es ist, eine gute ärztliche Betreuung und Selbsthilfe zu kombinieren. Beide zusammen können ein Leben mit Rheuma spürbar erleichtern", erklärt PD Dr. Hasseli-Fräbel. Magdalena B. beschreibe sehr anschaulich, wie sie es schaffe, mit Rheuma zu leben und nicht von Rheuma gelebt zu werden, meint Moderation Milka Loff Fernandes. Die Geschichte von Maggy, so Loff Fernandes, inspiriere sie sehr.Jetzt reinhörenDie dritte Episode von "Milka und Doc Hasseli hören zu" mit Magdalena ist ab sofort verfügbar. In der nächsten Folge wird Rheuma-Liga Granfluencer Peter Koncet über sein Leben mit der Erkrankung Morbus Bechterew sprechen. "Hören Sie rein in den Rheuma-Podcast und erfahren Sie, warum es immer einen Grund zur Hoffnung gibt," rät Rheuma-Liga Botschafterin Milka Loff Fernandes. Das Bundesministerium für Gesundheit gefördert die Folgen zwei, drei und vier der aktuellen Staffel des Rheuma-Podcasts.Gemeinschaft und WissenNeben dem Podcast erweitert die Rheuma-Liga ihr Angebot kontinuierlich. Seit November 2024 gibt es zum Beispiel die digitale Plattform "Team Rheuma" online, um Betroffenen eine noch stärkere Vernetzung zu ermöglichen. Betroffene können sich unter www.team-rheuma.de registrieren und mitchatten.Die Deutsche Rheuma-LigaIn Deutschland leben rund 17 Millionen Menschen mit einer Erkrankung aus dem rheumatischen Formenkreis. Die Rheuma-Liga als größte deutsche Selbsthilfeorganisation im Gesundheitswesen informiert und berät Betroffene seit über 50 Jahren unabhängig und frei von kommerziellen Interessen, bietet praktische Hilfen, tritt für die Interessen rheumakranker Menschen in der Gesundheits- und Sozialpolitik ein und unterstützt Forschungsprojekte zu rheumatischen Erkrankungen.Weitere Informationen:- Die Podcast-Staffel gibt es unter www.rheuma-podcast.de und auf den gängigen Podcastportalen.- Mitglied der Rheuma-Liga werden? www.rheuma-liga.de/mitgliedschaft- Spenden für Menschen mit Rheuma www.rheuma-liga.de/spendenPressekontakt:Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V.Annette Schiffer | Leiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitWelschnonnenstraße 753111 BonnTel.: 0228 766 06-0E-Mail: schiffer@rheuma-liga.deInstagram: www.instagram/deutsche_rheuma_ligaLinked In: www.linkedin.com/company/deutscherheumaligaOriginal-Content von: Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/20920/5916019