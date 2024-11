Diese Formation mischt die Karten bei XRP neu - steht der Mega-Bullrun bevor?

Die Kryptowährung zeigt auf dem 4-Stunden-Chart eine beeindruckende fünfteilige Impulsstruktur, ein klares Signal für bullisches Momentum. Diese Formation, identifiziert vom Analysten CrediBULL Crypto, deutet darauf hin, dass XRP am Beginn eines größeren Bullenzyklus stehen könnte. Der Kurs liegt derzeit bei 1,52 US-Dollar, nachdem er kürzlich ein Hoch von 1,62 US-Dollar erreicht hat - das höchste Niveau seit 2021.

Technische Analyse mit breitem Spektrum

Die technische Analyse sieht das Tief bei 0,49 US-Dollar als entscheidenden Wendepunkt. Von dort aus startete XRP seine starke Erholung, die sich nun in einer klassischen Elliott-Wellen-Formation fortsetzt. Entscheidend ist die Marke von 1,05 US-Dollar, die aktuell als starke Unterstützungsebene dient. Sollte diese fallen, könnte eine größere Korrektur, bekannt als "Wave 2", einsetzen, bevor ein neuer, starker Aufwärtstrend startet. Hält der Kurs diese Linie jedoch, sind weitere Anstiege möglich. Laut CrediBULL Crypto könnte XRP in diesem Fall Kurse jenseits der 2-US-Dollar-Marke erreichen, bevor es zu einer größeren Konsolidierung kommt.

Markt treibt Altcoins an

Neben der technischen Stärke profitiert XRP von einer zunehmend optimistischen Stimmung im Kryptomarkt. Bitcoins Rallye in Richtung 100.000 US-Dollar hat die allgemeine Dynamik positiv beeinflusst, während der angekündigte Rücktritt von SEC-Chef Gary Gensler neue Hoffnung auf ein baldiges Ende des Rechtsstreits und ein entgültige Klarheit über XRP bringen soll. Pro-XRP-Anwälte wie Jeremy Hogan gehen davon aus, dass der Fall bis zum Sommer 2025 abgeschlossen sein könnte - ein möglicher Meilenstein für XRP.

Zusätzlich sorgt die Einführung des "WisdomTree Physical XRP ETP" an europäischen Börsen für Aufwind. Dieses Investmentprodukt hat nicht nur das Interesse institutioneller Anleger geweckt, sondern auch Diskussionen über einen möglichen XRP-ETF in den USA angeheizt. Erste Anträge von Unternehmen wie Bitwise und 21Shares liegen bereits vor. Sollte ein solcher ETF genehmigt werden, könnte dies XRP auf ein völlig neues Niveau heben.

Golden Cross - ein weiteres bullsiches Muster

Das kürzlich gebildete "Golden Cross" bei XRP sorgt für zusätzliche Euphorie. Dieses technische Signal entsteht, wenn der gleitende 50-Tage-Durchschnitt den 200-Tage-Durchschnitt von unten nach oben durchbricht. In der Regel deutet das auf einen langfristigen Aufwärtstrend hin, da es zeigt, dass die kurzfristige Dynamik die langfristige übertrifft.

Das Chartmuster des golden Cross, Quelle: www.tradingview.com

Bei XRP wird dieses Muster als weiteres bullisches Zeichen gewertet, das den aktuellen Aufwärtstrend zusätzlich stützt. Wenn der Coin dieses Momentum beibehält, könnte das Signal die Basis für eine noch größere Rallye schaffen. Die Kombination aus der Elliott-Wellen-Struktur und dem Golden Cross stärkt das Vertrauen, dass XRP in den kommenden Wochen neue Höchststände erreichen könnte. Dabei können aktuell sonst oft nur Memecoins wie etwa Catslap mit solchen entwicklungen Mithalten. Der junge Token ist an seinem ersten Tag schon über 1.550 Prozent gestiegen und bietet mit der niedrigen Marktkapitalisierung aktuell noch immer eine äußerst gute Ausgangslage.

Die Voraussetzungen für eine weitere Rallye könnten kaum besser sein. Die Kombination aus technischer Stärke, einer optimistischen Marktstimmung und positiven regulatorischen Entwicklungen macht XRP zu einem der spannendsten Projekte im Kryptobereich.

Markt bleibt stabil

Auch wenn viele nach dieser langen Phase des Anstiegs bereits eine Korrektur erwarten, zeigt sich der Markt weiterhin äußerst stabil. Mit einem Plus von 7,5 Prozent in den letzten sieben Tagen wird Bitcoin aktuell bei rund 99.000 US-Dollar gehandelt. Auch Ethereum konnte um über 10 Prozent zulegen und steht nun kurz vor der 3.500-US-Dollar-Marke. Die Meme-Coins steigen ebenfalls wieder an. So konnte der größte Coin, Dogecoin, in den vergangenen sieben Tagen um 16,3 Prozent zulegen. Besonders kleinere Coins zeigen derzeit starke Entwicklungen, wie etwa der "Pups"-Coin, FARTCOIN oder MAGA. Der Renditenkönig bleibt jedoch Catslap, bei dem aktuell noch kein Ende des Aufwärtstrends in Sicht ist.

Täglich kommen tausende neue Memecoins auf den Markt, aber nur wenige schaffen es, aus der Masse herauszustechen. Catslap hat genau das geschafft. Mit einem cleveren Konzept, das Humor, starke Tokenomics und eine aktive Community verbindet, hat der Coin schnell große Aufmerksamkeit erlangt. Besonders der Fokus auf die kämpferische Seite von Katzen, dargestellt durch witzige und actiongeladene Videos, kommt gut an. Auf Plattformen wie Twitter haben diese Clips für viel Begeisterung gesorgt und das Interesse an Catslap ordentlich angeheizt.

Starker Start, viel Potential

Seit dem Launch am 21. November 2024, mit einem Einstiegspreis von 0,0001179 US-Dollar, hat der Coin schon deutliche Gewinne eingefahren. Das Allzeithoch von 0,006976 US-Dollar markiert einen Anstieg von über 5.800 Prozent. Nach einer kurzen Konsolidierung zeigt der Kurs wieder bullisches Potenzial. Große Investoren, sogenannte "Wale", sind ebenfalls auf Catslap aufmerksam geworden. Innerhalb von Minuten wurden $SLAP im Wert von über einer Million US-Dollar gehandelt, nicht schlecht für einen Memecoin in diesem frühen Stadium.

Auf der offiziellen Website läuft ein Countdown zu einer großen Ankündigung. Ob es sich um eine zentrale Börsenlistung, einen Token Burn oder ein neues Play-to-Earn-Feature handelt, sorgt bereits für Spekulationen in der Community.

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,1 Millionen US-Dollar bleibt Catslap im Vergleich zu anderen Memecoins noch günstig bewertet. Das Projekt hat alle Voraussetzungen, und könnte sich schon bald an die Führung der Katzen Memecoins setzen - mit dem Potential, um das 50 fache zu steigen.

