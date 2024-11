Der Dax nimmt die letzte Handelswoche im November in Angriff. Fällt die 20.000er Marke womöglich noch in diesem Börsenmonat? Die Chance ist durchaus gegeben. Die nächsten Handelstage sind gespickt mit wichtigen Terminen. Zahlreiche Konjunktur- und Preisdaten werden in dieser Handelswoche erwartet. Die Quartalsberichtssaison spielt hingegen nur noch eine untergeordnete Rolle. Zu den Highlights in dieser Handelswoche zählt unter anderem die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...