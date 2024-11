New York (ots/PRNewswire) -vHive, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Digitalisierung von Infrastrukturen und autonomer Drohnentechnologie, stellt einen wichtigen Fortschritt bei der Inspektion von Offshore-Windkraftanlagen vor. Die Plattform von vHive ermöglicht es Unternehmen, autonome Inspektionen mit handelsüblichen Drohnen durchzuführen, wodurch teure Hardware und spezialisierte Teams überflüssig werden und hochwertige Inspektionen selbst in schwierigen Offshore-Umgebungen möglich werden. Dieser Durchbruch senkt nicht nur die Kosten und rationalisiert die Abläufe, sondern ermöglicht es Unternehmen auch, Inspektionen intern durchzuführen und ihr Portfolio ohne die Hilfe von Drittanbietern für Drohnenpiloten zu verwalten.Die Inspektion von Offshore-Windkraftanlagen galt lange Zeit als kostspielig und komplex. Zusätzlich zu dem ohnehin schon schwierigen Prozess der Datenerfassung an großen Windkraftanlagen stellen Offshore-Inspektionen eine weitere Herausforderung dar, da sie mit rauen Wetterbedingungen, schwankenden Seegang und der Notwendigkeit, von fahrenden Schiffen aus zu arbeiten, konfrontiert sind.vHive hat neue Maßstäbe gesetzt, indem es Unternehmen die autonome Nutzung von Drohnen ermöglicht und Inspektionen nicht nur effizienter, sondern auch nahtloser macht, ohne Kompromisse bei der Datenqualität einzugehen. Diese Fähigkeit unterstreicht die einzigartige Stärke der Plattform im Umgang mit der unvorhersehbaren Natur von Offshore-Umgebungen. Die End-to-End-Lösung von vHive basiert auf proprietären Technologien für maschinelles Sehen und maschinelles Lernen und unterstützt die komplexe Datenerfassung und die Erstellung digitaler Zwillingsmodelle. Dies ermöglicht Analysen, die verwertbare betriebliche und geschäftliche Erkenntnisse liefern, so dass die Betreiber Prioritäten für den Wartungsbedarf setzen, Ausfallzeiten reduzieren und die Lebensdauer der Turbinen verlängern können.Die Technologie von vHive zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit aus und bietet robuste Lösungen sowohl für Onshore- als auch für Offshore-Windkraftanlagen. Ob bei der Inspektion von Turbinen auf offener See oder in großen industriellen Windparks, die autonome Inspektionstechnologie von vHive bietet unübertroffene Automatisierung und Effizienz. Durch die Unterstützung kompakter, serienmäßiger Drohnen macht vHive auch teure Hardware und spezialisierte Teams überflüssig, wodurch Inspektionen unabhängig durchgeführt werden können und Unternehmen nicht mehr auf die Dienste Dritter angewiesen sind."Wir sind stolz darauf, einen neuen Standard für die Inspektion von Offshore-Windkraftanlagen zu setzen", sagte Yariv Geller, Mitbegründer und Geschäftsführer von vHive. "Unsere Technologie ist so konzipiert, dass sie ebenso intuitiv wie leistungsstark ist und es Unternehmen ermöglicht, Inspektionen intern durchzuführen, ohne Kompromisse bei der Qualität eingehen zu müssen. Dieser Durchbruch unterstreicht das transformative Potenzial unserer Lösungen, nicht nur für Windparks in unterschiedlichen Umgebungen, sondern für den gesamten Sektor der erneuerbaren Energien."Die All-in-One-Plattform des Unternehmens ermöglicht es Unternehmen, ihr gesamtes Portfolio an erneuerbaren Energien nahtlos über eine einzige Schnittstelle zu verwalten, so dass es für sie einfacher denn je ist, diese Inspektionen intern durchzuführen und die Kontrolle über ihre Betriebsdaten zu übernehmen.Informationen zu vHive: vHive ist ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Digitalisierungslösungen, der es Unternehmen ermöglicht, das volle Potenzial ihrer Infrastrukturressourcen durch datengesteuerte Entscheidungsfindung zu erschließen. vHive konzentriert sich auf die Erschließung neuer Einnahmequellen, die Optimierung der betrieblichen Effizienz und die Verbesserung der Sicherheit und unterstützt Organisationen bei der Umgestaltung ihrer Betriebsabläufe.Das 2016 gegründete Unternehmen vHive ist auf fünf Kontinenten und in über 40 Ländern tätig und bedient Branchen wie Telekommunikation, erneuerbare Energien und andere. Das Unternehmen wird von PSG, Octopus Ventures, der Deutschen Telekom und StageOne unterstützt und treibt Innovationen im Bereich der Digitalisierung von Anlagen voran.Weitere Informationen finden Sie unterwww.vHive.ai (http://www.vhive.ai/).Für Medienanfragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Naomi Stol ZamirMarketingdirektorinnaomi@vhive.aiLogo - https://mma.prnewswire.com/media/785617/vHive_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vhive-kundigt-durchbruch-bei-der-autonomen-inspektion-von-offshore-windturbinen-mit-einer-in-house-losung-an-302315258.htmlPressekontakt:+972544554984Original-Content von: vHive, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096242/100926148