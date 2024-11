Endet die mehrwöchige Korrektur am deutschen Aktienmarkt? Genau danach sieht es im Moment aus - trotz unveränderter Rahmenbedingungen. In den Ausblicken für 2025 überwiegt ohnehin Zuversicht. 25. November 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Konjunkturtristesse, Zollängste, Ukraine- und Nahost-Krieg - das scheint plötzlich keine Rolle mehr zu spielen. Schon Donnerstag und Freitag war es wieder nach oben gegangen am deutschen Aktienmarkt, in der neuen Woche setzt sich die gute Laune fort. Der DAX liegt ...

