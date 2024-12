Bis auf 35 Punkte näherte sich der DAX am Freitag seinem bisherigen Rekord. Neue Höchststände in der neuen Woche sind daher gut möglich. Der statistisch gute Dezember könnte den DAX sogar über 20.000 Punkte tragen. Doch die Meinungen über die weitere Entwicklung gehen auseinander. - Der Wochenausblick. Der DAX kam am Freitag einem verhaltenen Vormittagshandel erst am Nachmittag richtig in Schwung. Auch begünstigt durch die freundlichen US-Börsen schloss er letztlich gut ein Prozent fester bei 19.626 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...