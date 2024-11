Die MTU Aero Engines verzeichnet einen bemerkenswerten Aufwärtstrend an der Börse, der sich in der jüngsten Entwicklung des Aktienkurses widerspiegelt. Mit dem Erreichen eines neuen Allzeithochs von 327,20 Euro am 11. November 2024 demonstriert das Unternehmen seine starke Marktposition. Die Aktie hat sich damit vollständig von den Einschnitten der Coronakrise erholt und profitiert maßgeblich von der wieder erstarkten Luftfahrtbranche. Der aktuelle Handelskurs von 318,30 Euro zeigt eine stabile Performance, während Analysten ein durchschnittliches Kursziel von 334,20 Euro prognostizieren.

Positive Geschäftsaussichten für 2024

Die Geschäftsperspektiven für das kommende Jahr gestalten sich äußerst vielversprechend. Experten erwarten für 2024 einen Gewinn pro Aktie von 13,58 Euro, was die positive Entwicklung des Unternehmens unterstreicht. Auch die prognostizierte Dividendenerhöhung auf 2,63 Euro signalisiert das Vertrauen in die zukünftige Geschäftsentwicklung. Die gut gefüllten Auftragsbücher, bedingt durch die gesteigerte Nachfrage in der Luftfahrtindustrie, bilden eine solide Grundlage für weiteres Wachstum.

MTU Aero Engines Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...