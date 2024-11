© Foto: Jaque Silva - picture alliance

ONEOK übernimmt EnLink Midstream und stärkt seine Infrastruktur in einer der wichtigsten Energie-Regionen der USA. Der US-amerikanische Pipeline-Betreiber Oneok hat angekündigt, die restlichen Anteile seines Konkurrenten EnLink Midstream im Rahmen eines Aktientauschs im Wert von 4,3 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Damit stärkt das Unternehmen seine Position im Permian Basin, einer der wichtigsten Förderregionen für Öl und Gas in den Vereinigten Staaten, und setzt auf die anhaltende Konsolidierung im Energiesektor. Strategischer Schritt nach Teilübernahme im August Bereits im August hatte Oneok 43 Prozent der Anteile an EnLink von Global Infrastructure Partners für rund 3,3 Milliarden …