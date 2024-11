NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci nach dem Kapitalmarkttag der Energiesparte des Infrastrukturkonzerns mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Outperform" belassen. Vinci Energies sei offenbar werthaltiger als er bislang erwartet habe, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2024 / 17:49 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2024 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000125486