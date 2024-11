Die Aktie des Software-Unternehmens MicroStrategy erlebt derzeit eine beeindruckende Rallye an der US-Börse, getrieben durch die aggressive Bitcoin-Strategie des Unternehmens. Mit einem Bestand von 331.200 Bitcoins positioniert sich das Unternehmen als führender institutioneller Krypto-Investor. Die jüngste Entwicklung zeigt sich besonders in der Performance der Aktie, die seit Jahresbeginn einen außergewöhnlichen Anstieg von über 567 Prozent verzeichnet. Diese bemerkenswerte Entwicklung führte dazu, dass die MicroStrategy-Aktie kürzlich zum meistgehandelten Titel an den US-Börsen avancierte.

Neue Finanzierungsrunde angekündigt

In einem strategischen Schritt zur weiteren Expansion seiner Bitcoin-Bestände hat MicroStrategy die Emission einer Nullkupon-Wandelanleihe deutlich aufgestockt. Das ursprünglich geplante Volumen von 1,75 Milliarden US-Dollar wurde auf 2,6 Milliarden US-Dollar erhöht, wobei der Nettoerlös von etwa 2,58 Milliarden US-Dollar primär für den Erwerb weiterer Bitcoins vorgesehen ist. Diese Finanzierungsstrategie, die einen Zinssatz von 0 Prozent und eine Umtauschprämie von 55 Prozent beinhaltet, unterstreicht das kontinuierliche Engagement des Unternehmens im Kryptowährungssektor.

