Die Covestro-Aktie zeigt sich in einem stabilen Marktumfeld mit leicht positiver Tendenz. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 57,26 EUR, was einem Plus von 0,3 Prozent entspricht. Bemerkenswert ist dabei die Entwicklung seit dem 52-Wochen-Tief von 44,57 EUR, von dem sich die Aktie inzwischen deutlich erholt und einen Anstieg von mehr als 28 Prozent verzeichnet hat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 60,33 EUR, was weiteres Potenzial signalisiert.

Bedeutende Beteiligungsänderung

Eine wichtige Entwicklung stellt die jüngste Veränderung der Beteiligungsverhältnisse dar. Der Vermögensverwalter BlackRock hat seinen Anteil an Covestro auf 5,68 Prozent der Stimmrechte erhöht, während sich der Anteil der Instrumente auf 0,67 Prozent beläuft. In der Summe hält BlackRock nun 6,35 Prozent am Unternehmen. Diese Entwicklung könnte als Vertrauensbeweis in die weitere Geschäftsentwicklung des Kunststoffherstellers gewertet werden.

