© Foto: Oliver Berg - dpa

Rheinmetall fertigt bald zentrale Bauteile für den Tarnkappenjet F-35. Chef Papperger träumt derweil von 50 Milliarden Euro Umsatz - und bringt ein neues EU-Panzerprojekt an den Start. Rheinmetall hat seine neue F-35-Fabrik im nordrhein-westfälischen Weeze fertiggestellt. In dem 200 Millionen Euro teuren Werk sollen künftig bis zu 36 Rumpfmittelteile pro Jahr für den Tarnkappenbomber F-35 gefertigt werden. "Vielleicht schon morgen" beginne die Produktion, kündigte Vorstandschef Armin Papperger beim Baustellenabschluss an. Die ersten Teile sollen im Herbst 2026 ausgeliefert werden - das fertige Flugzeug wird anschließend in den USA montiert. Deutschland hat 35 Maschinen bestellt, die den …