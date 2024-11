DJ ENERGIE-BLOG/BEE fordert bei Wärmewende klaren Kurs statt Verunsicherung

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu Energiethemen, -versorgung und -sicherheit in Deutschland:

BEE fordert bei Wärmewende klaren Kurs statt fortbestehende Verunsicherung

Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) hat einen klaren Kurs für den Wärmesektor gefordert. Die weiter fortbestehende Verunsicherung bei Verbrauchern und in der mittelständisch geprägten Branche müsse beendet werden, wie BEE-Präsidentin Simone Peter erklärte. Mit dem Gebäudeenergie- und Wärmeplanungsgesetz sei im Jahr 2023 ein Fahrplan für die Dekarbonisierung des Wärmesektors in Gebäuden und Netzen in Verbindung mit umfangreichen Förderprogrammen festgelegt worden. Branche, Handwerk, Banken, Kommunen, Energieversorger und Bürgerinnen und Bürger hätten begonnen, sich auf die neuen Konditionen einzustellen. "Eine im Wahlkampf zugespitzte Diskussion um das sogenannte Heizungsgesetz würde zu neuer Verunsicherung und Investitionszurückhaltung führen. Das riskiert nicht nur die Einhaltung der Klimaziele im Wärmebereich, sondern auch den nachhaltigen Schutz vor steigenden Preisen aufgrund geopolitischer Verwerfungen und die Planungssicherheit einer mittelständischen Branche, die in Vertrauen auf die neuen Rahmenbedingungen in hohe Vorleistungen gegangen ist", so Peter.

November 25, 2024 06:14 ET (11:14 GMT)

