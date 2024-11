Der DAX setzte seine Erholung am Montag fort und stieg zur Mittagszeit um 0,33 Prozent auf 19.387,17 Punkte. Damit steuert er auf den dritten Gewinntag in Folge zu. Nach einem vierwöchigen Verlusttrend hat der DAX in der letzten Woche einen Gewinn verzeichnet und liegt im November bisher bei einem Anstieg von 1,6 Prozent. Positive Impulse kamen von internationalen Märkten, insbesondere aus Asien ...

