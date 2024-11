Berlin (ots) -Das erfolgreiche Youtube-Format "falsch, aber lustig" von Fritz vom rbb verzeichnet über 100 Mio. Abrufe und eine stetig wachsende Fangemeinde. Nun bekommt es eine Spezialausgabe in der ARD Mediathek. Mit doppelter Power treten bei "falsch, aber anders lustig" Comedians in Zweierteams gegeneinander an und kämpfen um den Sieg. Die Aufgabe bleibt: immer die witzigste, aber nicht die richtige Antwort geben.Die sechs Folgen von "falsch, aber anders lustig" mit Host Moritz Neumeier und Mitspieler:innen wie Till Reiners, Filiz Tasdan oder Hazel Brugger gibt es ab dem 27. November 2024 in der ARD Mediathek zu sehen.Klassische Disziplinen plus ImproNeu ist: Jedes Team besteht aus jeweils zwei Comedians. Neben klassischen One-Linern werden beim Spezial vor allem die Improvisationsfertigkeiten getestet. Dabei geht es um unvorhersehbare Interaktionen mit den Teampartner:innen. Auch hier gilt: Peinlich ist nichts, lustig ist alles. Aufgezeichnet in der Comedy-Hauptstadt Berlin festigt das Format das Ziel des rbb, junge Comedians zu fördern."falsch, aber anders lustig" ist eine Koproduktion des rbb, WDR und NDR.Fotos, Videos, InterviewsEine Folge steht für angemeldete Journalist:innen im rbb-Presseportal sowie im Vorführraum Das Erste zur Ansicht. Honorarfreie Pressefotos finden Sie auf www.ard-foto.de. Bei Interesse vermitteln wir gern ein Interview mit Host Moritz Neumeier.Pressekontakt:rbb Presse und InformationUlrike Herrulrike.herr@rbb-online.deTel. 030 / 97 99 3 - 12 115Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5916257