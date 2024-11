DJ MARKT USA/Börsen erneut fester erwartet

Nach den Aufschlägen am Freitag dürfte die Wall Street auch zu Wochenbeginn fester in den Handel starten. Die Futures auf die wichtigsten Indizes liegen rund 0,6 Prozent im Plus. Wegen Thanksgiving am Donnerstag ist die Handelswoche verkürzt. Konjunkturseitig wird noch vor der Startglocke der Chicago Fed National Activity Index für den Oktober veröffentlicht.

Zuletzt hatten besser als erwartet ausgefallene Einkaufsmanagerdaten das Sentiment an den US-Börsen gestützt. Die Daten zeigten, dass die US-Wirtschaft weiter robust dasteht, heißt es.

Positiv wird am Markt auch die Nominierung von Hedgefonds-Manager Scott Bessent als Finanzminister durch den designierten US-Präsidenten Donald Trump aufgenommen. Im Falle einer Bestätigung durch den Senat wäre Bessent damit betraut, Trumps Wahlkampfversprechen in die Tat umzusetzen, und er würde mitentscheiden, ob der designierte Präsident seine wirtschaftspolitischen Vorschläge in die Tat umsetzt.

"Die Märkte interpretieren Trumps Wahl als positiv für die Wirtschaft, da Bessent versuchen könnte, die Politik in Richtung wachstumsorientierter Themen zu lenken, im Gegensatz zu kontroverseren Maßnahmen", sagt Jan von Gerich, Chefanalyst bei Nordea.

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar nach der Nominierung Bessents leichter. Der Dollar-Index gibt um 0,6 Prozent nach. "Bessent wird als Gegenpol zu Trumps extremsten wirtschaftlichen Ansichten gesehen", sagt Kathleen Brooks von XTB. Er befürworte weniger Staatsausgaben und werde voraussichtlich einen langsamen und stetigen Ansatz bei potenziell inflationären Handelszöllen befürworten. Dies könnte die Risikostimmung verbessern und die Zuflüsse in den Dollar als sicheren Hafen verringern, so Brooks.

Unter den Einzelwerten legen Zoom Video Communications und Agilent Technologies Quartalszahlen vor. Vorbörslich zeigt sich die Zoom-Aktie 1,9 Prozent fester, die Agilent-Titel gewinnen 0,6 Prozent.

Peabody Energy verlieren 7,7 Prozent, nachdem Anglo American eine Vereinbarung über den Verkauf seines verbleibenden Kokskohlegeschäft an das Bergbauunternehmen für bis zu rund 3,8 Milliasrden Dollar unterzeichnet hatte.

Quantum Computing steigen um 15 Prozent und D-Wave Quantum um 14 Prozent, nachdem Amazon Web Services Quantum Embark, ein neues Beratungsprogramm für Kunden, eingeführt hatte.

November 25, 2024

