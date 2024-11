Berlin/Bonn (ots) -phoenix Themenabend zur Ära MerkelExklusiv bei phoenix: Angela Merkel stellt ihre Memoiren vor - Live am Dienstag, 26. November 2024, ab 19.00 UhrBuchvorstellung live nur bei phoenix um 19.00 UhrDrei Jahre nach ihrem Abschied aus der Politik veröffentlicht Angela Merkel, Bundeskanzlerin a.D., ihre Memoiren "Freiheit. Erinnerungen 1954-2021". Anlässlich der Buchveröffentlichung präsentiert Angela Merkel ihre Memoiren im Deutschen Theater in Berlin, moderiert von Anne Will. phoenix überträgt als einziger Sender die Buchpremiere im Live-TV von 19.00 bis 20.30 Uhr.Dokumentation "Schicksalsjahre einer Kanzlerin" um 20.30 UhrAbgerundet wird der Themenabend um 20.30 Uhr mit der Dokumentation "Schicksalsjahre einer Kanzlerin". Der Film von Tim Evers zeigt Angela Merkel, die erste Bundeskanzlerin Deutschlands, zwischen Raute und Krise. Im Jahr 2021 endete die "Ära Merkel" und mit ihr der Aufstieg von "Kohls Mädchen" zur "mächtigsten Frau der Welt". Wer ist die Politikerin? Anlässlich ihres 70. Geburtstags am 17.7.2024 erzählt die Dokumentation von einer Kanzlerin, deren Erbe zweieinhalb Jahre nach ihrem Abschied aus dem Amt in einem neuen Licht erscheint. Die Dokumentation blickt auf Merkels Kanzlerjahre - eine Zeit, die bis heute prägend ist. Dabei geht es auch um Versagen und Schuld, um Verantwortung und Erfolg - und um Haltung.phoenix runde "Merkels Memoiren - Bilanz einer Kanzlerschaft" um 22.00 UhrAnschließend wird die phoenix runde um 22.00 Uhr an die Buchpremiere thematisch anknüpfen und die Moderatorin Anke Plättner mit folgenden Gästen diskutieren:- Christine Bergmann (SPD), ehemalige Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend- Marina Weißband (Bündnis 90/Die Grünen), Publizistin und ehemalige politische Geschäftsführerin der Piratenpartei- Peter Altmaier (CDU), bekleidete unter der Kanzlerin Angela Merkel mehrere Ministerposten- Eckard Lohse, Publizist und seit 2018 Leiter der Parlamentsredaktion der F.A.Z.Weitere Inhalte finden Sie bei uns online und in den Mediatheken von ARD und ZDF.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5916266