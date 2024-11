Der S&P 500 schickt sich 2024 an, das zweite Jahr in Folge mehr als 20% zuzulegen - so etwas gelang zuletzt in den 1990er Jahren. Sorgt KI wie einst der Internet-Hype für einen jahrelangen Boom? Es gibt Parallelen, aber auch einen gewichtigen Unterschied. Zunächst zu den Parallelen: Nach dem Verlustjahr 2022 (-16,3%) zeigt der S&P 500 mit +20,8% im Vorjahr und +21,6% im bisherigen Jahresverlauf eine beeindruckende Rally. Ein ähnliches Muster gab es zuletzt in den 1990er Jahren, als auf das Minusjahr 1994 (-4,1%) fünf Jahre mit jeweils über 20% Gewinn folgten. Stehen wir vor einer ähnlichen Ära des Wachstums? Damals sorgte der Internet-Boom für Euphorie. Die Technologie versprach, Kommunikation, Handel und die ...

