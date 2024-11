München (ots) -El Gouna (https://www.elgouna.com/de), eine der führenden Urlaubsdestinationen an der ägyptischen Küste des Roten Meeres, erweitert sein Golfangebot, um der steigenden Golftourismus-Nachfrage nachzukommen, für die ein Anstieg von 19,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 33,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 prognostiziert wird. [1]Bis Ende 2024 wird der 9-Loch-Championship-Platz des Ancient Sands Golf Resort (https://www.elgouna.com/de/hotels/ancient-sands?utm_source=google-ads&utm_medium=cpc&utm_campaign=S_EG_AS&utm_agid=109409710700&utm_term=ancient+sands&utm_content=466243319459&utm_device=c&utm_placement=&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwsoe5BhDiARIsAOXVoUvLmoozRL7yiPYjJTgJ9_R7bV4cKGuMINBRAtLHH_kaxh0lDNlIrEkaAlluEALw_wcB) um neun Löcher erweitert, somit stehen in El Gouna dann zwei 18-Loch Plätze zur Verfügung.Das Ancient Sands Golf Resort bietet einen 18-Loch Championship Platz (Par 73) von Weltklasse, der von dem weltberühmten Golfplatzarchitekten Karl Litten entworfen wurde. Die Anlage verbindet Wüstenlandschaft mit üppigen Fairways und bietet seinen anspruchsvollen Gästen einen attraktiven Golfplatz, der Golfer aller Spielstärken begeistert. Der Platz folgt der natürlichen Topografie des Geländes mit Lagunen als natürliche Wasserhindernisse für viele der Löcher.Mehrere Greens sind über Lagunen erreichbar, wobei die Löcher 13, 15 und 18 als Halbinsel-Greens angelegt sind. Loch 2 ist ein 660 Meter langes Par-6-Loch, das in der Region seinesgleichen sucht.Auf beiden Golfplätzen in El Gouna beginnen die Preise in dieser Wintersaison bei 85 Euro für 18 Löcher und 50 Euro für 9 Löcher.Renovierung des Steigenberger Golf ResortDas Steigenberger Golf Resort (https://www.elgouna.com/de/hotels/steigenberger-golf-resort-el-gouna?utm_source=google-ads&utm_medium=cpc&utm_campaign=S_EG_STG&utm_agid=113474338927&utm_term=steigenberger+golf+resort+el+gouna&utm_content=467693159710&utm_device=c&utm_placement=&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwsoe5BhDiARIsAOXVoUt75TDW0xNd8LePqEaq9Xv6MX0e_lBqv5OPYfKnlRSOFRFcWNMBDl8aAiUZEALw_wcB) wurde 2023 nach zehnmonatiger Renovierung wiedereröffnet und bietet eine ruhige und entspannte Atmosphäre, malerische Ausblicke, aufmerksamen Service, hochwertige Ausstattung und großzügige Zimmer. Die Gäste profitieren von dem vielfältigen gastronomischen Angebot, der Nähe zum gepflegten 18-Loch-Golfplatz, dem modernen Spa, den vielfältigen Aktivitäten und der Mischung aus Luxus und Nachhaltigkeit, die das Resort auszeichnet.Das Steinberger ist bekannt für seinen 18-Loch Championship Golfplatz und daher ideal für Golfer, aber auch für Paare, die Entspannung suchen, Gruppen von Freunden und aktive Familien. Mit einem privaten Lagunenstrand, der sich hervorragend zum Paddeln eignet, nur wenige Minuten von zahlreichen Kite- und Tauchzentren entfernt und in der Nähe des neuen 18-Loch-PGA-Golfplatzes in Ancient Sands, ist dieses Anwesen für alle Altersgruppen geeignet.Das Steigenberger Golf Resort bietet 268 luxuriöse Zimmer und Suiten, darunter 31 Superior Zimmer, 165 Deluxe Zimmer, 58 Junior Suiten und 14 Steigenberger Suiten. Jedes Zimmer verfügt über eine Terrasse oder einen Balkon mit Blick auf die üppigen Gärten, den Pool oder die atemberaubenden Lagunen.Das Steigenberger verfügt über neun Restaurants und Bars und bietet zu jeder Tageszeit Speisen für jeden Geschmack:- Fairways Restaurant: Live-Cooking und täglich internationales Buffet (Frühstück und Abendessen).- La Rotisserie: Internationale Küche à la carte (Reservierung erforderlich).- Lagoon Terrace Bar: Internationales und lokales leichtes Mittagessen à la carte mit Blick auf die malerische Lagune (täglich).- Lobby Bar: Cocktails und Aperitifs (täglich rund um die Uhr).- Hole 19 & Golf View: Beide servieren Drinks mit Blick auf den Golfplatz und die Lagune (abends).- Green Bar: Leichte Snacks und Getränke mit Blick auf den Golfplatz (täglich).- Beach Bar: Genießen Sie eine Auswahl an Getränken am Strand der Lagune. (täglich von 10:00 Uhr bis Sonnenuntergang)Mehr Informationen über El Gouna stehen hier zur Verfügung: www.elgouna.com/de[1] Ergebnisse von Global Golf Tourism Marke t 2024-2033 (https://www.custommarketinsights.com/report/golf-tourism-market/)Pressekontakt:Anna Jablonowski and Saskia StroblElGounaDACH@finnpartners.comFINN Partners Deutschland+49 89 89408519Original-Content von: El Gouna, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175222/5916303