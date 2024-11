EQS-News: Nabaltec AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Nabaltec AG unterstützt den Verein "Integration Schwandorf e.V."



25.11.2024

Nabaltec AG unterstützt den Verein "Integration Schwandorf e.V." Schwandorf, 25. November 2024 - Am 27. Oktober 2024 wurden im Rahmen der Feierlichkeiten zur Vereinsgründung "Integration Schwandorf e.V." die bedeutendsten finanziellen Unterstützer gewürdigt. Claudia Horsch von der Horsch-Stiftung, langjähriger Förderer der Initiative, und Elke Reinhart, die das Projekt maßgeblich vorangetrieben hatte, bedankten sich für das herausragende Engagement der Nabaltec AG. "Wir sind dem Standort Schwandorf stark verbunden und sehen es als unsere Pflicht an, uns für soziale Projekte in der Region zu engagieren. Projekte, die sich in Zeiten des gesellschaftlichen Auseinanderdriftens verstärkt um den gesellschaftlichen Zusammenhalt kümmern, sind uns eine Herzensangelegenheit", so Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG, der die Dankesurkunde entgegennahm. "Wir haben uns entschieden, dem Verein mit einer großzügigen Spende über fünf Jahre eine Perspektive zu geben." Der gemeinnützige Verein "Integration Schwandorf e.V." ist aus der Initiative Integration Schwandorf hervorgegangen, die bereits seit 2016 aktiv ist, und möchte nun sein soziales Engagement weiter ausbauen. Im Mittelpunkt stehen in Zukunft neben der Integration von Migranten auch die Integration von sozial Benachteiligten, die Förderung des Ehrenamtes und des gesellschaftlichen Zusammenhalts sowie die Unterstützung von bedürftigen Menschen. Die Feierlichkeiten fanden im ehemaligen Metropol-Kino in Schwandorf statt, das dem Verein nun als Heimat dient und zugleich Anlaufstelle sein soll für Projektarbeit, Vorträge und Seminare. Über die Nabaltec AG: Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten "Funktionale Füllstoffe" und "Spezialoxide" im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem umweltfreundliche, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik, Feuerfestindustrie und Poliermittelindustrie. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an. Kontakt: Kerstin Schuierer Frank Ostermair/Vera Müller Nabaltec AG Better Orange IR & HV AG Telefon: 09431 53-204 Telefon: 089 8896906-14 Fax: 09431 53-260 Fax: 089 8896906-66 E-Mail: schuierer.kerstin@nabaltec.de E-Mail: nabaltec@linkmarketservices.eu





