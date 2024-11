NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vestas mit einem Kursziel von 143 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Seit dem republikanischen Siegeszug bei den US-Wahlen hätten sich die meisten Aktien aus dem Bereich Erneuerbare Energien mit Ausnahme von Siemens Energy unterdurchschnittlich entwickelt, schrieb Analyst Akash Gupta in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Entgegen Befürchtungen einer teilweisen oder kompletten Rückabwicklung der US-Gesetzgebung zur Förderung der heimischen Wirtschaft hält er deren Einfluss auf die Branche aber für begrenzt. Der Kabelhersteller Prysmian ist laut Gupta einer der Profiteure des Wahlausgangs. Die höchsten Risiken drohten Siemens-Energy-Konkurrent Vestas, wobei diese angesichts der Kursentwicklung eingepreist erschienen./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2024 / 18:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2024 / 00:53 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DK0061539921