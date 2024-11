Die Deutsche Bank-Aktie verzeichnete am Handelstag einen positiven Trend mit einem Anstieg von 0,6 Prozent auf 15,64 EUR. Im Tagesverlauf erreichte das Papier ein Hoch von 15,77 EUR, während das Handelsvolumen bei über 2,4 Millionen Aktien lag. Bemerkenswert ist die Entwicklung im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 17,01 EUR vom 26. April 2024, was ein weiteres Potenzial von 8,77 Prozent andeutet. Die Geschäftszahlen des dritten Quartals zeigten sich robust mit einem Gewinn je Aktie von 0,74 EUR, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,50 EUR darstellt. Auch der Umsatz konnte auf 16,59 Milliarden EUR gesteigert werden.

Dividendenaussichten und Analystenbewertungen

Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende von 0,663 EUR, was eine Erhöhung gegenüber der Vorjahresdividende von 0,450 EUR bedeutet. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 19,94 EUR, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 2,43 EUR erwartet, was die positive Entwicklung des Finanzinstituts unterstreicht.

Anzeige

Deutsche Bank-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deutsche Bank-Analyse vom 25. November liefert die Antwort:

Die neusten Deutsche Bank-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Bank-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Deutsche Bank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...