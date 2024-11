Wilhelmshaven (ots) -Am Freitag, den 29. November 2024 um 10 Uhr, wird der Kommandeur Einsatzkräfte und Abteilungsleiter Operation des Marinekommandos, Konteradmiral Stephan Haisch das Kommando der Einsatzflottille 2 (EF2) von Flottillenadmiral Axel Schulz an seinen Nachfolger, Kapitän zur See Sven Beck, übergeben.Der scheidende Kommandeur ist seit September 2021 an der Spitze der Einsatzflottille 2."Ich blicke auf eine sehr erfüllende und spannende Zeit als Flottillenkommandeur zurück und empfinde es als großes Privileg, dass ich die Einsatzflottille 2 die vergangenen Jahre führen durfte. Ich gehe deshalb mit viel Wehmut und sehr guten Erinnerungen an eine klasse Dienstzeit als Kommandeur. Während meiner Zeit war ich immer wieder beeindruckt, mit welcher Professionalität, Motivation und Hingabe unsere Schiffsbesatzungen, aber auch die Flottillen- und Geschwaderstäbe, einschließlich des Einsatzausbildungszentrums und des Marinestützpunktkommandos - trotz der großen personellen und materiellen Probleme - die Einsatzfähigkeit der Schiffe hoch gehalten und weltweit operiert haben. Nicht zuletzt beim Indo-Pacific-Deployment konnte ich mich persönlich von der Einsatzbereitschaft meiner Flottille und dem Einsatzwillen der Männer und Frauen an Bord überzeugen. Ich danke deshalb allen Männern und Frauen in der Einsatzflottille für Ihr Engagement und Einsatzbereitschaft und weiß, dass ich mit Kapitän zur See Sven Beck einen sehr starken und fachlich äußerst erfahrenen Nachfolger habe, der den mit der Einsatzflottille 2 eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen wird", blickt er voller Stolz auf die Leistung der Angehörigen seiner Flottille und seine Kommandeurszeit zurück.Als Stellvertreter der Abteilungsleiterin Personal im Bundesministerium der Verteidigung wird er von nun an in Bonn seinen Dienst verrichten.Sein Nachfolger, Kapitän zur See Sven Beck wechselt als Chef des Stabes und stellvertretender Kommandeur an die Spitze der Einsatzflottille 2. "Ich freue mich sehr und empfinde es als große Ehre und als Privileg das Kommando über die Einsatzflottille 2 übernehmen zu dürfen. Schon mit der Übernahme der Verantwortung als Chef des Stabes bin ich vor sieben Monaten in meine militärische Heimat zurückgekehrt. Von daher bin ich sehr wohl mit den großen Herausforderungen, die vor uns liegen, vertraut. Gerade auch deswegen gehe ich diese Verantwortung mit großem Respekt an, aber auch mit klarer Entschlossenheit die Einsatzfähigkeit und die Einsatzbereitschaft der Menschen und der Schiffe der Einsatzflottille 2 zu steigern. Mit dem großen Einsatzspektrum unserer Einheiten bedienen wir alle Aufträge der Bundeswehr - Abschreckung und Verteidigung beginnt bereits unmittelbar hier in unserem Heimatstützpunkt", so Beck mit Blick auf seine bevorstehende Kommandeurszeit.HintergrundinformationenEinsatzflottille 2Die Einsatzflottille 2 ist einer der drei Großverbände der Deutschen Marine. In ihr sind die Fregatten, Einsatzgruppenversorger und Flottentanker der Marine zusammengefasst. Diese großen Arbeitspferde der Flotte schultern mit ihren Besatzungen einen wichtigen Teil der maritimen Einsätze der Bundeswehr. Sie sichern mit ihren Fähigkeiten langfristige, weltweite maritime Missionen.Die Fregatten sind Kampfschiffe. Sie haben die Fähigkeiten, Seeraum zu überwachen, U-Boote zu jagen, andere Kriegsschiffe zu bekämpfen und Luftangriffe auf sich beziehungsweise ihren Verband abzuwehren. Das ist die Kernfähigkeit der Marine in der Landes- und Bündnisverteidigung. Der Stab der Flottille ist dafür zuständig, der Bundeswehr ihre Schiffe einsatzbereit zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet vor allem Ausbildung, Planung und Organisation - mit der entsprechenden Verantwortung für das gesamte Personal und Material des Verbandes. Rund 4.000 Soldatinnen und Soldaten, zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören zur Einsatzflottille 2 und ihren Geschwadern.Mehr Informationen unter:https://www.bundeswehr.de/de/organisation/marine/organisation/einsatzflottille-2 