Wie reagiert der Versicherungsmarkt auf die wachsenden Risiken im Bereich Cyber? Die Nachfrage nach Cyberversicherungen steigt und Innovationen und Lösungen sind gefragt. Auf dem Digitalkongress "Cyberversicherung" am 05.12.2024 können sich Teilnehmende auf den neuesten Stand bringen. Das Risiko eines Cyberangriffs ist für Unternehmen so groß wie nie zuvor. Zugleich bleibt die IT-Sicherheit in vielen deutschen Betrieben unzureichend. Eine brisante Kombination, die nicht nur IT-Experten beschäftigt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...