Die Rally beim Bitcoin hat in den vergangenen Tagen etwas an Schwung verloren. Der mit Spannung erwartete Sprung über 100.000 Dollar lässt damit weiter auf sich warten, auf dem aktuellen Niveau trennen ihn aber weiterhin keine drei Prozent mehr von der magischen Marke. Und MicroStrategy sorgt einmal mehr für hohe Nachfrage.Wie Mitgründer und Executive Chairman Michael Saylor am Montag bei X (ehemals Twitter) mitteilte, hat MicroStrategy zuletzt weitere 55.500 Bitcoin im Gesamtwert von rund 5,4 Milliarden ...

