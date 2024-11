Der Streaming-Technologiespezialist Brightcove steht vor einem bedeutenden Wendepunkt in seiner Unternehmensgeschichte. Das an der NASDAQ notierte Unternehmen hat einer Übernahme durch den italienischen Technologiekonzern Bending Spoons zugestimmt. Die Transaktion bewertet Brightcove mit etwa 233 Millionen US-Dollar, wobei Aktionäre 4,45 Dollar pro Aktie in bar erhalten sollen. Dies entspricht einer beachtlichen Prämie von 90 Prozent gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 60 Handelstage bis zum 22. November 2024.

Zeitplan und Auswirkungen

Der Abschluss der Transaktion wird für die erste Jahreshälfte 2025 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Genehmigungen durch Aufsichtsbehörden und Aktionäre. Nach erfolgreicher Übernahme wird Brightcove von der Börse genommen und als Privatunternehmen weitergeführt. Bending Spoons, bekannt durch Produktmarken wie Evernote und WeTransfer, plant, Brightcoves Position im Streaming-Technologiemarkt weiter auszubauen und das Unternehmen langfristig in sein Portfolio zu integrieren.

