Berlin (ots/PRNewswire) -Virale K-Beauty-Favoriten im Angebot und auf Amazon erhältlich!Die virale K-Beauty-Marke COSRX kündigt unschlagbare Angebote zum Black Friday und Cyber Monday (BFCM) für unverzichtbare Hautpflege-Duos an! Während dieses mit Spannung erwarteten Sales werden COSRX-Favoriten bis zu 61% günstiger sein. Hautpflege-Liebhaber haben die Möglichkeit, riesige Rabatte auf einige der beliebtesten und TikTok-viralen Produkte zu nutzen, einschließlich der meistverkauften Advanced Snail 96 Mucin Power Essence (https://www.amazon.de/dp/B00PBX3L7K?maas=maas_adg_2FB663E3DF6851989B99D631B2D4222B_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) und Advanced Snail 92 All in one Cream (https://www.amazon.de/dp/B01LEJ5MSK?maas=maas_adg_6073CE51A3A0EA06C1C41E049E49F479_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas).Advanced Snail 96 Mucin Power EssenceDie auf TikTok viral gegangene COSRX Advanced Snail 96 Mucin Power Essence (https://www.amazon.de/dp/B00PBX3L7K?maas=maas_adg_2FB663E3DF6851989B99D631B2D4222B_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), die in der Hautpflege-Kategorie von Amazon bereits mehrfach den ersten Platz belegt, mehrere Schönheitspreise gewonnen hat und auf TikTok zu einer viralen Sensation wurde, enthält Schneckenmucin, der die Hautbarriere vor Feuchtigkeitsverlust schützt. Hautpflege-Influencer und Amazon-Rezensenten schwärmen von dem Produkt, weil es die Haut revitalisiert und mit Feuchtigkeit versorgt, ohne sie zu reizen.Eine Käuferin nennt es "die ultimative Feuchtigkeitsversorgung", da es "die Haut prall und feucht hält, die perfekte Kombination, um der Hautalterung entgegenzuwirken". Die Käuferin sagt auch, dass es hilft, das Aussehen von Narben, Flecken und Falten zu mindern und einen Schutz zu bieten. "Schneckenmucin stärkt die Hautbarriere und schützt sie vor Umweltverschmutzung und anderen Reizstoffen", sagt sie.Advanced Snail 92 All in one CreamDiese tägliche Feuchtigkeitscreme für das Gesicht enthält 92% Schneckenmucin, das eine Feuchtigkeitsbarriere aufbaut, die die Haut aufpolstert, mit Feuchtigkeit versorgt und beruhigt. Diese Multi-Solution-Creme für jeden Tag gleitet auf der Haut und lässt sie wieder strahlen, ohne einen Fettfilm zu hinterlassen.Eine Amazon-Rezensentin schwärmte: "Ich liebe dieses Produkt und kaufe es zum fünften Mal nach. Ich werde es auf jeden Fall wieder kaufen. Ich habe immer eins in Reserve, damit es mir nicht ausgeht. Es ist SUPER feuchtigkeitsspendend und beruhigend. Ich verwende gerne Tretinoin und dieses Produkt hilft meinem Gesicht, sich an Tagen zu erholen, an denen es trocken und schuppig ist. Es ist ein fester Bestandteil meiner Hautpflegeroutine. Kein Duft, kein Stechen oder Brennen, einfach nur reine und langanhaltende Feuchtigkeitspflege."TOGETHERSocial-Media-Buzz: Echte Benutzer, die echte Ergebnisse demonstrierenDie Popularität des Advanced Snail Duo von COSRX ist auf Social-Media-Plattformen wie TikTok sprunghaft angestiegen. Die lizenzierte Kosmetikerin @jilllegsfordays zeigte die Advanced Snail 96 Mucin Power Essence (https://www.amazon.de/dp/B00PBX3L7K?maas=maas_adg_2FB663E3DF6851989B99D631B2D4222B_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) und Advanced Snail 92 All-in-one-Cream (https://www.amazon.de/dp/B01LEJ5MSK?maas=maas_adg_6073CE51A3A0EA06C1C41E049E49F479_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) in einem Video, in dem sie die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten demonstriert. Jill gibt Ihnen praktische Tipps, wie Sie diese Hautpflege in Ihre tägliche Routine integrieren können - von der Linderung von Sonnenbrand und Irritationen bis hin zur Verwendung als Primer. Außerdem hebt sie hervor, wie das Mischen der Advanced Snail 96 Mucin Power Essence (https://www.amazon.de/dp/B00PBX3L7K?maas=maas_adg_2FB663E3DF6851989B99D631B2D4222B_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) mit Foundation für ein strahlendes, natürliches Finish sorgt - perfekt, um den trendigen MirrorSkin-Look zu erzielen.Aktionsprodukte:- Advanced Snail 96 Mucin Power Essence (https://www.amazon.de/dp/B00PBX3L7K?maas=maas_adg_2FB663E3DF6851989B99D631B2D4222B_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) - bis zu 55% Rabatt- Advanced Snail 92 All in One Cream 100 g (https://www.amazon.de/dp/B01LEJ5MSK?maas=maas_adg_6073CE51A3A0EA06C1C41E049E49F479_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) - bis zu 60% Rabatt- 6 Peptide Skin Booster Serum (https://www.amazon.de/dp/B0CCJ3SRB9?maas=maas_adg_D31CF5AE4D7E641E6B75B157BA43B7C3_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) - bis zu 48% Rabatt- Ultimate Nourishing Rice Overnight Spa Mask (https://www.amazon.de/dp/B01N13W31F?maas=maas_adg_63C4575DD0EE17801F7ED9EDB240198C_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) - bis zu 52% Rabatt- Vitamin C 23 Serum (https://www.amazon.de/dp/B09ZY8T55Y?maas=maas_adg_57F563AA1E7126C78B2A2AC91BAAE2F9_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) - bis zu 39% Rabatt- Retinol 0.1 Cream (https://www.amazon.de/dp/B0BLH3RWW4?maas=maas_adg_A5AC977551FCA5CB302CD97CFCFC3F70_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) - bis zu 44% Rabatt- Advanced Snail 92 All in One Cream 200 g (https://www.amazon.de/dp/B0BHGSWTB9?maas=maas_adg_EA39D55B81E0C80C0894A69F03B90952_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) - bis zu 55% Rabatt- Retinol 0.5 Oil (https://www.amazon.de/dp/B0BLGNDPD5?maas=maas_adg_581EB64BC246CEF431BB326521D9000C_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) - bis zu 44% Rabatt- Comfort Ceramide Cream (https://www.amazon.de/dp/B07CZZ2QGB?maas=maas_adg_A16529039BB92659151BA8789EAEB664_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) - bis zu 61% RabattFür weitere Informationen besuchen Sie bitte den COSRX-Shop (https://www.amazon.de/-/en/stores/COSRX/page/EE4B95E8-D2C8-460F-B6CA-F00E5EFFF26B?ref_=ast_bln) auf Amazon.Informationen zu COSRX: Mit seinen leistungsstarken und dennoch erschwinglichen Hautpflegelösungen ist COSRX schnell zu einer der beliebtesten Hautpflegemarken Amerikas geworden. Mit einer minimalen Anzahl hochwirksamer natürlicher Extrakte in konzentrierten Dosen liefern die COSRX-Produkte sichtbare Ergebnisse, indem sie die Haut nur mit dem behandeln, was sie braucht, und mit nichts, was sie nicht braucht. Die meistverkauften Hautpflegelösungen finden Sie bei Einzelhändlern im ganzen Land, einschließlich https://www.cosrx.com und Amazon (https://www.amazon.com/stores/COSRX/page/C65C37C6-99CB-4105-9EFE-3E0C3F377888?ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto). COSRX ist auch auf Instagram (https://www.instagram.com/cosrx) + TikTok (https://www.tiktok.com/@cosrx.tiktokshop) vertreten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2565381/image_5027625_35217119.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/cosrx-startet-den-sale-zum-black-fridaycyber-monday-mit-bis-zu-61-rabatt-302315442.htmlPressekontakt:Hyein Lee,lhaein@cosrx.co.krOriginal-Content von: COSRX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169350/5916608