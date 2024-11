Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche hatte es bei den Renditen von Bundesanleihen mangels echter Impulse wenig Veränderungen gegeben - bis die überraschend schwachen Einkaufsmanagerindizes am Freitag klare Renditerückgänge auslösten und die Märkte verstärkte EZB-Leitzinssenkungen einpreisten, so die Analysten der DekaBank. ...

